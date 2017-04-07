Погода: придет долгожданное тепло, но не надолго

В ближайшие дни небо станет местом погодных баталий: будет ветренно, а солнце будет постоянно "бороться" с дождевыми облаками. Температура понемногу будет расти и уже в начале следующей недели мы дождемся потепления.

В пятницу в течение дня будет преобладать переменная облачность, будет дуть северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе утром будет -1-0 градусов. Днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 10 градусов.

В Шяуляй утром будет -2 градуса, днем небо заволокут тучи, температура поднимется до 9 градусов. На взморье будет ясно. В утренние часы термометры будут фиксировать 3, днем - 7 градусов выше ноля.

В субботу усилится северо-западный ветер, во многих районах Литвы ожидается небольшая облачность, вероятность осадков небольшая. В Вильнюсе и Каунасе ожидается небольшая облачность. Ночью и утром будет около 2-3, днем 9-10 градусов тепла.

В Шяуляй ночью будет ясно. Температура будет колебаться в пределах 1-3 градусов выше ноля. В течение дня облачность будет расти, воздух прогреется до 9 градусов выше ноля. На взморье будет доминировать переменная облачность. Ночью и утром будет около 2-3, днем - около 8 градусов тепла.

В воскресенье будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Небо заволокут облака, местами пройдут кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе небо будет пасмурным, местами пройдут дожди. Ночью и утром термометры покажут 4-6, днем - 11 градусов тепла.

В Шяуляй небо также заволокут дождевые тучи. Ночью будет 5 градусов выше ноля. В течение дня воздух прогреется до 10-11 градусов. На взморье между облаками покажется солнце, будет ветрено. Температура будет колебаться в районе 6-7 градусов.

По данным прогнозов gismeteo.lt, в понедельник сильный юго-западный ветер раздует облака, день будет солнечным и теплым. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов. Впрочем, со вторника снова вернется прохлада, усилится западный ветер, который принесет дождевые облака.