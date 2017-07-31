Погода: придет 30-градусная жара

ru.DELFI.lt
понедельник, 31 июля 2017 г. 08:06
После отличных выходных тепло не уйдет, станет жарко. Особенно жарко будет в начале недели, во многих районах возможны кратковременные дожди. В последующие дни будет также будет тепло, однако почти каждый день ожидаются дожди. Теплая погода не уйдет до конца недели.
© D.Lauručio nuotr.

В понедельник температура поднимется до 30 градусов. Ночь будет спокойной и душной. Днем ожидаются осадки: сначала пойдут дожди на западе страны, к вечеру они распространятся по всей территории страны. Ожидается гроза и порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, 17–19 градусов. Днем ожидается облачная погода, осадки, гроза. Воздух прогреется до 28 градусов. В Шяуляй ночью небо будет ясным, 18 градусов. Днем облачно, кратковременный дождь, гроза. Температура поднимется до 26 градусов. На взморье ночью 20 градусов, днем дождь, гроза, воздух прогреется до 22 градусов.

Во вторник температура не поднимется так высоко, но будет достаточно тепло. Небольшой дождь пройдет лишь местами. Ночью дождь ожидается в восточных районах. Днем дожди ожидаются на севере и западе страны. В Вильнюсе и Каунасе ночью 17–19 градусов. В Вильнюсе будет облачно. Днем воздух прогреется до 26 градусов. В Шяуляй большую часть дня будет ясно. Ночью 14–17 градусов тепла, днем около 24 градусов тепла, небольшой дождь. На взморье в первой половине дня будет ясно, 17 градусов. Днем увеличится облачность, к вечеру пойдет дождь, будет 22 градуса тепла.

В среду снова станет жарко, во многих районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью дождь, воздух прогреется до 20 градусов. Днем местами до 31 градуса, после обеда пойдет дождь. В Шяуляй по небу будут гулять дождевые облака. Ночью будет 20, днем 27 градусов тепла. На взморье также пройдет дождь. Ночью около 20, днем около 22 градусов тепла.

В четверг будет тепло, в первой половине дня во многих районах пасмурно, дне солнце. В Вильнюсе и Каунасе ночью облачно, температура 18–20 градусов. Днем солнечно, до 25 градусов тепла. В Шяуляй ночью будет пасмурно, температура составит 15–17 градусов. Днем небо прояснится, воздух прогреется до 24 градусов. На взморье будет ясно. Ночью 17, днем 22 градуса тепла.

В пятницу усилится ветер и облачность, пройдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня дождь, гроза. Температура около 20 градусов. Днем небольшой дождь, будет 26 градусов тепла. В Шяуляй облачно. Ночью и утром дождь, 18–20 градусов тепла. Днем небольшой дождь. Температура 22 градуса тепла. На взморье ветер, 20 градусов. Ночью ожидаются сильные осадки, днем облачность снизится.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные сохранится теплая погода, однако по-прежнему будут идти дожди.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В обе стороны действует больше постов контроля скорости (1)

Greičio matuokliai
Любителям скорости на дорогах скоро негде будет разгуляться. Революция в сфере постов контроля скорости (ПКС) набирает обороты – все больше ПКС "стреляет" в обе стороны. По словам представителя Литовской дирекции автомобильных дорог (далее – ЛДАД), сейчас действуют 4 таких ПКС. Еще один ПКС фиксирует только удаляющиеся транспортные средства.

В Литве вспоминают годовщину Медининкской трагедии (6)

Medininkai massacre commemoration ceremony in Antakalnis Cemetery
31 июля в Литве вспоминают 26-ую годовщину Медининкской трагедии. 26 лет назад в этот день советские "омоновцы" убили дежуривших на границе литовских таможенников и полицейских.

Погода: придет 30-градусная жара

Погода: придет 30-градусная жара
После отличных выходных тепло не уйдет, станет жарко. Особенно жарко будет в начале недели, во многих районах возможны кратковременные дожди. В последующие дни будет также будет тепло, однако почти каждый день ожидаются дожди. Теплая погода не уйдет до конца недели.

Мэрия не доказала, что яма появилась внезапно: придется платить за ремонт авто (3)

Мэрия не доказала, что яма появилась внезапно: придется платить за ремонт авто
Яма на дороге появилась внезапно и ее не успели убрать, поэтому виновник несчастного случая на дороге - сам невнимательный водитель. В этом мэрия Вильнюсского района пыталась убедить суд, но безуспешно.

Европейцам о столице Литвы напомнит миллион монет достоинством в 2 евро (38)

Европейцам о столице Литвы напомнит миллион монет достоинством в 2 евро
В конце августа с целью прославления Вильнюса в Европе в оборот будет выпущен миллион монет номиналом 2 евро, посвященных столице Литвы.
Facebook друзья