Погода: придет 30-градусная жара

После отличных выходных тепло не уйдет, станет жарко. Особенно жарко будет в начале недели, во многих районах возможны кратковременные дожди. В последующие дни будет также будет тепло, однако почти каждый день ожидаются дожди. Теплая погода не уйдет до конца недели.

В понедельник температура поднимется до 30 градусов. Ночь будет спокойной и душной. Днем ожидаются осадки: сначала пойдут дожди на западе страны, к вечеру они распространятся по всей территории страны. Ожидается гроза и порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, 17–19 градусов. Днем ожидается облачная погода, осадки, гроза. Воздух прогреется до 28 градусов. В Шяуляй ночью небо будет ясным, 18 градусов. Днем облачно, кратковременный дождь, гроза. Температура поднимется до 26 градусов. На взморье ночью 20 градусов, днем дождь, гроза, воздух прогреется до 22 градусов.

Во вторник температура не поднимется так высоко, но будет достаточно тепло. Небольшой дождь пройдет лишь местами. Ночью дождь ожидается в восточных районах. Днем дожди ожидаются на севере и западе страны. В Вильнюсе и Каунасе ночью 17–19 градусов. В Вильнюсе будет облачно. Днем воздух прогреется до 26 градусов. В Шяуляй большую часть дня будет ясно. Ночью 14–17 градусов тепла, днем около 24 градусов тепла, небольшой дождь. На взморье в первой половине дня будет ясно, 17 градусов. Днем увеличится облачность, к вечеру пойдет дождь, будет 22 градуса тепла.

В среду снова станет жарко, во многих районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью дождь, воздух прогреется до 20 градусов. Днем местами до 31 градуса, после обеда пойдет дождь. В Шяуляй по небу будут гулять дождевые облака. Ночью будет 20, днем 27 градусов тепла. На взморье также пройдет дождь. Ночью около 20, днем около 22 градусов тепла.

В четверг будет тепло, в первой половине дня во многих районах пасмурно, дне солнце. В Вильнюсе и Каунасе ночью облачно, температура 18–20 градусов. Днем солнечно, до 25 градусов тепла. В Шяуляй ночью будет пасмурно, температура составит 15–17 градусов. Днем небо прояснится, воздух прогреется до 24 градусов. На взморье будет ясно. Ночью 17, днем 22 градуса тепла.

В пятницу усилится ветер и облачность, пройдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня дождь, гроза. Температура около 20 градусов. Днем небольшой дождь, будет 26 градусов тепла. В Шяуляй облачно. Ночью и утром дождь, 18–20 градусов тепла. Днем небольшой дождь. Температура 22 градуса тепла. На взморье ветер, 20 градусов. Ночью ожидаются сильные осадки, днем облачность снизится.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные сохранится теплая погода, однако по-прежнему будут идти дожди.