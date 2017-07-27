Погода: приближаются жаркие дни

Хотя в эти дни погода будет теплой, наслаждаться ею каждый день не получится. В четверг ожидается больше солнца, более спокойная погода, однако в пятницу и на выходных пройдет дождь.

В субботу будет несколько свежее, однако уже в воскресенье температура поднимется. В начале следующей недели, вероятно, что до Литвы дойдет волна жары.

В четверг ожидается южный, юго-западный ветер. Днем облака рассеются, чаще будет выходить солнце. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток 14-15 градусов, крупных осадков не ожидается. Днем преимущественно небольшая облачность, воздух прогреется до 24 градусов. В Шяуляй небольшой дождь, термометры зафиксируют 14-16 градусов. Днем будет небольшая облачность, воздух прогреется до 23 градусов. На взморье ночью прошел дождь, 17-18 градусов, днем солнечные лучи прогреют воздух до 21-22 градусов.

В пятницу в небе можно будет наблюдать одиночные облака, местами пройдет дождь, возможна гроза. В Вильнюсе и Каунасе преимущественно будет переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром 16-18, днем 22-23 градусов. В Шяуляй облака будут то собираться, то рассеиваться, вероятен кратковременный дождь. В первой половине суток температура достигнет 14-16, днем - 21 градуса. На взморье небольшая облачность, до 17-19 градусов.

В субботу будет несколько свежее, усилится западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается небольшая облачность, небольшой дождь. Ночью и утром до 15-16, днем - 20 градусов. В Шяуляй переменная облачность, также пройдет небольшой дождь. Ночью и утром преимущественно 14-16, днем - 10-20 градусов. На взморье довольно сильный ветер, облачно, небольшой дождь, около 18-19 градусов.

В воскресенье температура вновь поднимется, облачность будет спадать, местами - небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно, 14-16 градусов. Днем кратковременный дождь, воздух прогреется до 24 градусов. В Шяуляй ночью и утром будет ясное небо, термометры зафиксируют 13-15 градусов. Днем возрастет облачность, 22-23 градуса. На взморье ожидается довольно ясное небо. В первой половине суток температура около 16, днем - 20 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале грядущей недели ожидается жара, местами температура подпрыгнет до 30 градусов. Однако долго такая температура не удержится. Как обычно, ее сменит сильный дождь, гроза и прохлада.