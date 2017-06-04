Погода преподнесет сюрприз: ожидается гроза и сильный ветер

В воскресенье погода в Литве испортится, во многих районах прогнозируют дожди, местами с грозами и сильным ветром, сказала LRT синоптик Маргарита Киркляускайте.

4 июня воздух прогреется до 19–23 градусов. Однако, по словам синоптика, тепло не задержится, после обеда в западных и юго-западных районах появятся облака, связанные с холодным атмосферным фронтом. На юго-западе ожидаются дожди с грозами и сильным ветром 12–14 м/с. На востоке страны дождь пойдет только поздно вечером или ночью.

В ночь на понедельник будет идти дождь. Грозы ожидаются в большинстве районов, прогнозируют сильный порывистый ветер, местами 15–18 м/с. Температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов тепла. Днем облака рассеются, с полудня дождя уже не будет. Ветер по-прежнему будет сильным 15–16 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 15–20 градусов тепла.