Погода преподнесет сюрприз: ожидается гроза и сильный ветер

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 4 июня 2017 г. 15:59
В воскресенье погода в Литве испортится, во многих районах прогнозируют дожди, местами с грозами и сильным ветром, сказала LRT синоптик Маргарита Киркляускайте.
Škvalas Vilniuje (asociatyvi nuotr.)
© DELFI skaitytojo nuotr.

4 июня воздух прогреется до 19–23 градусов. Однако, по словам синоптика, тепло не задержится, после обеда в западных и юго-западных районах появятся облака, связанные с холодным атмосферным фронтом. На юго-западе ожидаются дожди с грозами и сильным ветром 12–14 м/с. На востоке страны дождь пойдет только поздно вечером или ночью.

В ночь на понедельник будет идти дождь. Грозы ожидаются в большинстве районов, прогнозируют сильный порывистый ветер, местами 15–18 м/с. Температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов тепла. Днем облака рассеются, с полудня дождя уже не будет. Ветер по-прежнему будет сильным 15–16 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 15–20 градусов тепла.

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