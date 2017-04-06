Погода: потепление возможно только на следующей неделе

ru.DELFI.lt
четверг, 6 апреля 2017 г. 16:56
Во второй половине недели и в выходные дни в Литве будет прохладно. На смену пасмурным и дождливым будут приходить солнечные дни – и так до начала следующей недели. А температура воздуха в ближайшие дни не особенно изменится.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В четверг в большей части районов ожидаются дожди, станет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе днем дождь, температура до 9 градусов тепла. В Шяуляй будет пасмурно, днем дождь, воздух прогреется до 6–8 градусов тепла. На взморье небольшой дождь, днем 7 градусов тепла.

В пятницу ночью будет облачно, днем облака рассеются, местами небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью будет 3 градуса тепла, утром около 0. Днем прояснения, воздух прогреется до 9–10 градусов. В Шяуляй утром до –2 градусов. Днем до 7–9 градусов тепла. На взморье будет облачно, ночью 2–3, днем облака рассеются, будет до 8 градусов тепла.

В субботу небольшая облачность, возможен небольшой дождь В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет ясно, температура 1–3 градуса тепла. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 9–11 градусов. В Шяуляй в первой половине дня небольшой дождь, будет 1–2 градуса. Днем температура поднимется до 7–9 градусов. На взморье небо будет ясным. Ночью и утром 4, днем около 8 градусов тепла.

В воскресенье пасмурно, дождь. В Вильнюсе ночью 0–2, днем небольшой дождь, 7 градусов. В окрестностях Каунаса будет пасмурно. Ночью и утром 3, днем 9 градусов тепла. В Шяуляй облачно. В первой половине дня будет около 2, днем 6–7 градусов тепла. На взморье из-за облаков изредка будет выглядывать солнце. Ночью и утром будет 4, днем 7 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели возможно потепление, чаще будет светить солнце. В понедельник будет 13–15 градусов, однако ожидается сильный ветер. Во вторник станет прохладнее, пройдет небольшой дождь.

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