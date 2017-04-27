Погода: последняя неделя прохлады подходит к концу

ru.DELFI.lt
четверг, 27 апреля 2017 г. 08:48
В ближайшие сутки почти каждый день ожидается дождь. Тем не менее, в некоторых районах страны будет больше солнца. По ночам местами ударит слабый мороз, днем же особых изменений температуры ожидать пока не стоит.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

На выходных сохранится облачность, однако будет довольно тепло. Несмотря на то, что весна немного задержалась, похоже, что уже на следующей неделе, с началом мая, наконец, наступят серьезные перемены.

В четверг днем много где пройдет дождь, на юго-востоке и востоке страны осадки должны быть более обильными. В северо-западных районах солнце будет появляться чаще. В Вильнюсе и Каунасе с утра будет 2-3 градуса. Днем кратковременный дождь, в Вильнюсе воздух прогреется до 8-9 градусов, в Каунасе до 10-11 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет ясно, до -1 градуса. Днем небольшая облачность, легкий дождь. Термометры зафиксируют 8-9 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром температура достигнет 3 градусов, днем - 7 градусов тепла.

В пятницу ночью дождя не ожидается, местами мороз. Днем в большинстве районов будет дождь, средней силы восточный, северо-восточный ветер. В Вильнюсе ночью 0-2 градуса тепла. Днем будет дождливо, воздух прогреется до 7-8 градусов. В Каунасе ночью небольшая облачность, 2-3 градуса. Днем будет моросить, около 9 градусов. В Шяуляй в первую половину суток будет ясно, -1-0 градусов. Днем появятся дождевые облака, температура поднимется до 10 градусов. На взморье ночью и утром около 2-3 градусов, днем около 10 градусов тепла. Ожидается облачность и небольшой дождь.

В субботу будет преобладать пасмурное небо, много где пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром ожидается дождь. Термометры покажут 3-5 градусов. Днем осадков будет меньше, воздух прогреется до 8-9 градусов. В Шяуляй и на взморье около 5 градусов, будет накрапывать дождь.

В воскресенье облака не будут спешить рассеиваться, иногда сквозь них будет проглядывать солнце, местами пройдет дождь. Ветер - западный. В Вильнюсе и Каунасе все сутки будет облачно, местами дождь. Ночью и утром около 5-6 градусов, днем порядка 8 градусов. В Шяуляй без крупных осадков. В первой половине суток 5, днем 7 градусов. У моря облачная погода, возможен небольшой дождь, около 6 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале следующей недели сохранится пасмурная погода, дождь. Но все же температура понемногу будет подниматься. Ночью уже будет гораздо теплее, в днем температура будет достигать 8-12 градусов.

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