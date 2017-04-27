Погода: последняя неделя прохлады подходит к концу

В ближайшие сутки почти каждый день ожидается дождь. Тем не менее, в некоторых районах страны будет больше солнца. По ночам местами ударит слабый мороз, днем же особых изменений температуры ожидать пока не стоит.

На выходных сохранится облачность, однако будет довольно тепло. Несмотря на то, что весна немного задержалась, похоже, что уже на следующей неделе, с началом мая, наконец, наступят серьезные перемены.

В четверг днем много где пройдет дождь, на юго-востоке и востоке страны осадки должны быть более обильными. В северо-западных районах солнце будет появляться чаще. В Вильнюсе и Каунасе с утра будет 2-3 градуса. Днем кратковременный дождь, в Вильнюсе воздух прогреется до 8-9 градусов, в Каунасе до 10-11 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет ясно, до -1 градуса. Днем небольшая облачность, легкий дождь. Термометры зафиксируют 8-9 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром температура достигнет 3 градусов, днем - 7 градусов тепла.

В пятницу ночью дождя не ожидается, местами мороз. Днем в большинстве районов будет дождь, средней силы восточный, северо-восточный ветер. В Вильнюсе ночью 0-2 градуса тепла. Днем будет дождливо, воздух прогреется до 7-8 градусов. В Каунасе ночью небольшая облачность, 2-3 градуса. Днем будет моросить, около 9 градусов. В Шяуляй в первую половину суток будет ясно, -1-0 градусов. Днем появятся дождевые облака, температура поднимется до 10 градусов. На взморье ночью и утром около 2-3 градусов, днем около 10 градусов тепла. Ожидается облачность и небольшой дождь.

В субботу будет преобладать пасмурное небо, много где пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром ожидается дождь. Термометры покажут 3-5 градусов. Днем осадков будет меньше, воздух прогреется до 8-9 градусов. В Шяуляй и на взморье около 5 градусов, будет накрапывать дождь.

В воскресенье облака не будут спешить рассеиваться, иногда сквозь них будет проглядывать солнце, местами пройдет дождь. Ветер - западный. В Вильнюсе и Каунасе все сутки будет облачно, местами дождь. Ночью и утром около 5-6 градусов, днем порядка 8 градусов. В Шяуляй без крупных осадков. В первой половине суток 5, днем 7 градусов. У моря облачная погода, возможен небольшой дождь, около 6 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале следующей недели сохранится пасмурная погода, дождь. Но все же температура понемногу будет подниматься. Ночью уже будет гораздо теплее, в днем температура будет достигать 8-12 градусов.