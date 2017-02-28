Погода: последний день зимы будет особенным

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ru.DELFI.lt
вторник, 28 февраля 2017 г. 08:58
Впереди последний день зимы, который обещает быть особенно теплым.
© DELFI / Karolina Pansevič

В первые дни марта также будет тепло, однако не так, ожидается дождь и сильный ветер. Ночами местами возможен и морозец.

Во вторник будет больше солнца, ожидается скачок температуры до 12 градусов. Ветер - южный, средней силы. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет преобладать небольшая облачность. Термометры зафиксируют 3-4 градуса. Днем солнечно, воздух прогреется до 10-11 градусов. В Шяуляй ночью и утром порядка 2-3 градусов, возможен дождь. Днем небо будет солнечным, температура поднимется до 8 градусов. На взморье в первой половине суток будет ясно, 4-5 градусов. Днем появятся облака, кратковременный дождь. Воздух прогреется до 6-7 градусов.

В среду весна начнется с дождливой температуры, будет сильный южный, юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет накрапывать, 5-6 градусов. Днем с прояснениями, 7-8 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром небо будет пасмурным, дождь. Термометры покажут 2-3 градуса. Днем - преобладание переменной облачности, воздух прогреется до 5-6 градусов. На взморье ночью и утром на небе соберутся тучи, около 4 градусов. Днем облачность чуть спадет, температура поднимется до 5 градусов.

В четверг ночью местами ожидается морозец, будет ясно. Днем облачно, местами дождь. В Вильнюсе ночью будет около 2 градусов. Утром ясно, температура около нуля. Днем ожидается облачность, воздух прогреется до 5-7 градусов. В Каунасе в первой половине суток небольшая облачность. Температура от 2 до 5 градусов. Днем пасмурно, 6-8 градусов. В Шяуляй небо на протяжении всех суток будет хмурым, будет накрапывать дождь. Ночью и утром температура 2-3 градуса, днем 4-5 градусов. На взморье ожидается ветреная и дождливая погода. Воздух прогреется до 3-5 градусов.

В пятницу больших перемен ожидать не стоит: много где пройдет дождь, сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью возможны смешанные осадки, 0-1 градуса. Днем ожидается переменная облачность и дождь, до 4-5 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром будет около нуля, возможен мокрый снег, снег. Днем облачность спадет, моросящий дождь. Термометры на тот момент покажут 3-4 градуса. На взморье ожидается 3-5 градусов. В небе - дождевые тучи, ветрено.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных - больше прояснений, неспокойный южный ветер, однако порадует быстро повышающаяся температура. Вероятно, что в воскресенье воздух местами прогреется до 14 градусов.

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