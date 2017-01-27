Погода: последние дни января морозом не напугают

В ближайшие дни в Литве установится скучная погода: будет пасмурно, местами туман, ночью немного ниже нуля, а днем чуть выше нуля. Немного лучше погода будет в воскресенье.

В пятницу ожидается сильная облачность, местами гололед, туман. В Вильнюсе в первой половине дня будет около 0, днем 1–2 градуса. В окрестностях Каунаса утром 1, днем до 3 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром –1–0, днем ожидаются прояснения, температура поднимется до 1–3 градусов. На взморье в первой половине дня будет 2, днем пасмурно, 3–4 градуса.

В субботу без особых сюрпризов. В западных районах возможны прояснения. В Вильнюсе и Каунасе утром 0–1, днем 1–3 градуса тепла. В Шяуляй облачно, небольшой снег или морось. В первой половине дня около 0, днем 2 градуса тепла. На взморье до 1–2 градусов. Ночью и утром пасмурно, днем выглянет солнце.

В воскресенье на большей части территории страны ожидается ясная погода. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, –1–0 градусов. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до 1–3 градусов. Вечером похолодает. В Шяуляй ночью и утром около 0, днем солнечно, до 2 градусов тепла. На взморье неприятный ветер, будет ясно. Температура будет колебаться в пределах –1 и 1 градуса тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в ночь на понедельник мороз, днем осадки, чуть выше нуля. Во вторник, в последний день января, ожидаются прояснения, будет немного выше нуля.

Во второй половине недели ожидается более прохладная, но ясная погода.