Погода: после жары снова придется достать свитер

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ru.DELFI.lt
пятница, 18 августа 2017 г. 09:05
Август все еще радует летней погодой - в ближайшие дни нас ожидает жаркая погода: воздух прогреется до 30 градусов.
© DELFI / Dominykas Laurutis

Однако тропическая жара задержится ненадолго, так как волну тепла собьют ливни и грозы. Воскресенье будет пасмурным, пройдет дождь, температура заметно снизится.

Утром в пятницу местами пройдут дожди, будет пасмурно, в большинстве районов ожидаются грозы, небольшой дождь, особенно на востоке страны. В окрестностях Вильнюса и Каунаса днем ожидается небольшая облачность, пройдет дождь. Температура повысится до 27 градусов тепла.

В Шяуляй будет облачно, пройдет небольшой дождь. Термометры будут показывать 23 градуса тепла. На взморье утром облачность усилится, днем из-за облаков покажется солнце, воздух прогреется до 22 градусов.

В субботу ожидается скачок температуры - до 30 градусов выше ноля. Но за теплом последуют бурные перемены - во многих областях пройдут грозовые ливни, будет дуть порывистый южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью температура будет колебаться в пределах 20 градусов. Первая половина дня будет солнечной, но вечером небо закроют облака, пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется до 28-30 градусов.

В Шяуляй дождь с грозой также начнется во второй половине дня, а до этого будет преобладать спокойная солнечная погода. Ночью будет около 19, днем - около 27 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Ночью термометры будут фиксировать 19 градусов тепла. Днем начнется дождь, сохранится жаркая погода.

Воскресенье будет пасмурным, пройдет дождь, будет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет дождь, будет около 13-17 градусов тепла. Днем будет пасмурно, пройдет дождь, будет 17-18 градусов тепла.

В Шяуляй ночью ожидается кратковременный дождь, термометры будут фиксировать 12-15 градусов тепла, днем будет пасмурно, пройдут осадки, воздух прогреется до 18 градусов тепла. На взморье будет облачно, местами пройдет дождь. Ночью будет около 16, днем около 18 градусов тепла.

По данным gismeteo.lt, до середины следующей недели сохранится прохладная погода, в понедельник местами снова пройдут дожди. Более теплая и солнечная погода ожидается во второй половине недели.

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