Погода: после жарких выходных грядут перемены

В субботу в Литве будет по-летнему тепло и сухо. С воскресенья температура будет понемногу снижаться, местами пройдут небольшие дожди. Прохладнее станет в середине недели, ожидаются также дожди.

В субботу в восточных районах страны ожидается более высокая облачность, чем в других районах. Особенно солнечно будет на западе. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, будет 11-16 градусов. Днем ожидается небольшая облачность, в Вильнюсе будет 23, в Каунасе до 24–25 градусов. В Шяуляй ночью и утром ясно, 13–17 градусов. Днем воздух прогреется до 24 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром 13–16, днем 20–21 градус.

В воскресенье усилится ветер, местами возможны кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшая облачность, 14–17 градусов. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 21–23 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, позже облака рассеются. PВ первой половине дня будет 14–16, днем 20–21 градус. На взморье будет ясно. Ночью и утром 12–15, днем 17 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник станет немного прохладнее, ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ночью и утром будет 9–13 градусов. Днем 15–20 градусов. Во вторник будет немного теплее, а с середины недели поднимется ветер и снизится температура. Во многих районах пройдут дожди.