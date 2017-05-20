Погода: после жарких выходных грядут перемены

ru.DELFI.lt
суббота, 20 мая 2017 г. 12:59
В субботу в Литве будет по-летнему тепло и сухо. С воскресенья температура будет понемногу снижаться, местами пройдут небольшие дожди. Прохладнее станет в середине недели, ожидаются также дожди.
Žvejas
© DELFI / Tomas Vinickas

В субботу в восточных районах страны ожидается более высокая облачность, чем в других районах. Особенно солнечно будет на западе. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, будет 11-16 градусов. Днем ожидается небольшая облачность, в Вильнюсе будет 23, в Каунасе до 24–25 градусов. В Шяуляй ночью и утром ясно, 13–17 градусов. Днем воздух прогреется до 24 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром 13–16, днем 20–21 градус.

В воскресенье усилится ветер, местами возможны кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшая облачность, 14–17 градусов. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 21–23 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, позже облака рассеются. PВ первой половине дня будет 14–16, днем 20–21 градус. На взморье будет ясно. Ночью и утром 12–15, днем 17 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник станет немного прохладнее, ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ночью и утром будет 9–13 градусов. Днем 15–20 градусов. Во вторник будет немного теплее, а с середины недели поднимется ветер и снизится температура. Во многих районах пройдут дожди.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя (23)

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя
Департамент статистики Литвы, реагируя на обсуждаемые в публичном пространстве результаты исследования ВОЗ об употреблении алкоголя в Литве и утверждения о том, что виной тому неверная методика подсчета, 19 мая объяснил применявшуюся методику.

Погода: после жарких выходных грядут перемены

Žvejas
В субботу в Литве будет по-летнему тепло и сухо. С воскресенья температура будет понемногу снижаться, местами пройдут небольшие дожди. Прохладнее станет в середине недели, ожидаются также дожди.

Социолог объяснил снижение рейтинга "крестьян" (2)

Социолог объяснил снижение рейтинга крестьян
20 мая утром появились результаты социологического опроса, показавшие стремительное снижение рейтинга "крестьян" и рост популярности мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, пишет lrt.lt.

Брат стрелявшего в дочь мужчины угрожает своей племяннице расправой (3)

Tragedija Karmėlavoje: tėvas šovė į dukrą, jos draugą ir sudegino namą
В пятницу поздно вечером каунасская полиция задержала брата мужчины, который двое суток назад в Кармелаве стрелял в свою дочь и ее друга.

Российские оппозиционеры в Вильнюсе: мы стремимся изменить Россию, а не царя (368)

Российские оппозиционеры в Вильнюсе: мы стремимся изменить Россию, а не царя
Находящиеся с визитом в Литве российские оппозиционеры заявляют, что хотят изменить саму Россию, а не ее руководство.
Facebook друзья
Rambler's Top100