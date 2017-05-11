Погода: после заморозков ожидаются перемены

Во второй половине недели по ночам ожидаются заморозки. Местами еще ожидаются смешанные осадки, однако понемногу они прекратятся. В пятницу днем будет уже теплее, а в выходные температура поднимется и ночью. Чаще будет появляться солнце, отступят осадки.

В четверг ночью местами будет –5–4 градуса, местами чуть выше нуля. Днем переменная облачность. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня ожидаются смешанные осадки. Температура будет 0–2 градуса тепла. Днем ожидается небольшая облачность, в Вильнюсе возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 10 градусов. В Шяуляй ночью и утром –3–2, ясно. Днем облачность будет небольшой, ожидается 8–9 градусов тепла. На взморье будет ясно. Ночью около 1, утром –1 градус. Днем солнце прогреет воздух до 8 градусов.

В пятницу ночью снова ожидаются заморозки, однако осадков не ожидается. В Вильнюсе ночью и утром до –2 градусов. Днем облачно, воздух прогреется до 11 градусов. В Каунасе ночью около 2 градусов тепла, утром около 0. Днем будет солнечно, до 13 градусов. В Шяуляй будет ясно, в первой половине дня будет –2–1 градус. Днем температура поднимется до 11–12 градусов. На взморье небольшая облачность, ночью около 3, днем до 12–13 градусов тепла.

В субботу и ночью и днем потеплеет. Осадков не ожидается. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью и утром 2–5 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до 14–15 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет 1–3 градуса. Днем температура поднимется до 14 градусов. На взморье ночью 6, утром 4 градуса. Днем будет солнечно, температура поднимется до 13–14 градусов.

В воскресенье станет еще теплее. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня 3–5 градусов тепла. Днем будет солнечно, температура поднимется до 16 градусов. В Шяуляй ночью и утром 3–4 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 15–16 градусов, будет ясно. На взморье также будет ясно. Ночью и утром 7–8, днем около 14–15 градусов тепла.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале следующей недели особых перемен не ожидается.