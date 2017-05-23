Погода: после волны холода — снова лето

К концу недели погода в Литве несколько испортится — увеличится облачность, пройдут дожди, усилится ветер. Однако к выходным погода заметно улучшится.

Во вторник днем в северных районах Литвы пройдет небольшой дождь. Будет дуть несильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет малооблачно, воздух прогреется до 20 градусов.

В Шяуляй днем пройдет небольшой дождь, будет около 18 градусов тепла. На взморье будет малооблачно, днем будет около 14 градусов тепла.

В среду будет преобладать переменная облачность, ночью и днем местами пройдет кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, ночью ожидается 9-12 градусов, днем пройдет небольшой дождь, будет около 18 градусов тепла.

В Шяуляй будет доминировать переменная облачность, ночью и утром температура достигнет 8-10, днем - 17 градусов. На взморье ночью пройдет небольшой дождь, будет около 10-13 градусов по Цельсию. В течение дня небо расчистится, воздух прогреется до 15-16 градусов.

В четверг прогнозируется сильный дождь, усилится западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет 8-12 градусов тепла. Однако на следующий день усилится облачность, пройдет дождь. В это время воздух прогреется до 18-19 градусов.

В Шяуляй ночь будет звездной, утром небо затянут дождевые облака. Термометры будут фиксировать 8-11 градусов тепла. Днем будет облачно, пройдет дождь, воздух прогреется до 16-17 градусов тепла. На взморье прогнозируется сильный ветер, будет малооблачно, но возможен непродолжительный дождь. Ночью и утром температура будет колебаться в районе 10-11 градусов, днем будет 13-14 градусов тепла.

В пятницу дождь пройдет во многих районах, будет дуть неприятный и сильный северный ветер. В Вильнюсе и Каунасе дождевые облака развеются только вечером. Ночью будет около 9-11, днем - ​​16-17 градусов тепла.

В Шяуляй ночью пройдет дождь, утром облака рассеются, ожидается 8-10 градусов тепла. Днем будет малооблачно, температура поднимется до 16 градусов тепла. На взморье ожидается сильный ветер, будет ясно. В ночные и утренние часы термометры покажут 10-12, днем - ​​13-14 градусов тепла.

Согласно прогнозу синоптиков gismeteo.lt, в выходные дни будет солнечно, потеплеет. В субботу в северных районах будет дуть сильный ветер, который в воскресенье сменится на юго-западный. Вполне вероятно, что в воскресенье воздух снова прогреется до 22-24 градусов. Чуть прохладнее может быть только на взморье.