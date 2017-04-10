Погода: после теплого понедельника придут пасмурные дни

Начало недели будет великолепным: температура поднимется, будет солнечно. Однако в другие дни недели, будет становиться все прохладнее, будет дуть сильный ветер, будет пасмурно, ожидаются осадки.

В понедельник будет тепло и хорошо. Однако будет дуть сильный ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет ясно. Ночью и утром 5–7, днем 17 градусов тепла. В Шяуляй также ясно, утром около 3, днем 15–16 градусов тепла. На взморье ночью и утром 6, днем до 13 градусов, солнечно.

Во вторник станет прохладнее, ожидается облачность и осадки. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе облачно. Ночью 11, утром 6, днем до 8 градусов тепла, дождь. В Шяуляй ночью дождь, 7 градусов, утром всего 3 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 7 градусов, будет пасмурно, вечером сильный дождь. На взморье в первой половине дня будет ясно, позже станет пасмурно, пойдет дождь. Температура около 5–6 градусов, ветер.

В среду ночью будет холодно, а утром немного ниже нуля. Днем облачно, небольшой дождь. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшой дождь, 3 градуса тепла. Утром ясно, всего 1 градус. Днем увеличится облачность, воздух прогреется до 9 градусов. В Шяуляй в первой половине дня ясно, 0–2 градуса. Днем будет пасмурно, небольшой дождь. Температура поднимется до 8–9 градусов. На взморье ночью и утром будет ясно, температура 4 градуса тепла. Днем облачно, дождь. Температура всего 6 градусов.

В четверг сильная облачность, дождь. По-прежнему будет ветрено. В Вильнюсе и Каунасе весь день облачно, дождь. Ночью и утром 5–6, днем 7–8 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, дождь, температура 5 градусов. Днем облачность уменьшится, будет 7 градусов тепла. На взморье будет около 6 градусов тепла. Обильные осадки пройдут ночью и утром. Днем прояснения.

В пятницу без особых перемен: дождь, сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, дождь. Ночью и утром 3–5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7 градусов. В Шяуляй облачно, дождь. Ночью и утром будет 3–4, днем 7 градусов тепла. На взморье дождь, будет всего 5–6 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в праздничные выходные тепла не будет. В субботу ночью небольшой дождь, местами ниже нуля, осадки могут быть смешанными. Днем возможны прояснения. В ночь на воскресенье заморозки во многих районах, дням дождь, будет холодно.