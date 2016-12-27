Погода: после сырого вторника станет прохладнее

ru.DELFI.lt
вторник, 27 декабря 2016 г. 07:43
В последнюю неделю декабря скучать не придется, поскольку погода преподнесет немало сюрпризов. После теплого понедельника похолодает. Во вторник ожидаются осадки, в среду и в четверг будет суше, выглянет солнце. С пятницы снова придет облачная погода, пойдут дожди, будет выше нуля.
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

Во вторник похолодает, ожидаются смешанные осадки, будет скользко. Ожидается сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе 1–3 градуса тепла, снег с дождем. В Шяуляй будет 0–2 градуса тепла, осадки. На взморье ожидается особенно сильный ветер. В первой половине дня - дождь, позже облака немного рассеются, будет 4–5 градусов тепла.

В среду Во многих районах ожидаются прояснения, но местами возможны небольшие осадки. В Вильнюсе и Каунасе время от времени ожидаются осадки. Ночью и утром около 0–1 градуса тепла.Днем в Вильнюсе около 0, в Каунасе 2 градуса тепла. В Шяуляй ночью небольшой снег, утро будет температура 3–4 градуса тепла.

В четверг в первой половине дня будет ясно, мороз. К вечеру станет пасмурно, потеплеет. В Вильнюсе ночью и утром –6–4 градуса. Днем придут облака, температура снизится до –3–2 градусов. В Каунасе небольшая облачность. В первой половине дня –3–2 градуса. Днем до 0–1 градуса тепла. В Шяуляй ночью и утром –4–3 градуса. Днем будет солнечно, от –2 до 1 градуса. Вечером станет теплее, ожидается дождь. На взморье около нуля, ночью 2 градуса тепла. Днем солнечно, до 4 градусов выше нуля. После обеда усилится ветер, небо заволокут тучи.

В пятницу солнце спрячется за тучами, ожидается моросящий дождь. Будет выше нуля. В Вильнюсе и Каунасе весь день пасмурно, дождь. Будет 1–2 градуса тепла. В Шяуляй сильная облачность, вероятность дождя невелика, будет 2–3 градуса тепла. На взморье будет пасмурно, 4–5 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет примерно такая же погода. 31 декабря не будет холодно, однако будет идти дождь и мокрый снег, будет дуть неприятный ветер. В воскресенье небо будет пасмурным, будет идти дождь. В западной части страны будет немного теплее.

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