Погода: после спокойных выходных снова перемены

В выходные установится приятная погода, не будет ни жарко, ни холодно. Время от времени будет идти дождь. Местами потеплеет после начала следующей недели.

В ночь на субботу будет спокойно, без осадков. Днем небольшая облачность, местами кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе невысокая облачность. В первой половине дня без осадков, будет 11–14 градусов. Днем 20–21, местами небольшой дождь. В Шяуляй утром будет ясно, 10–13 градусов. Днем переменная облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до 19–20 градусов. На взморье невысокая облачность, а во второй половине дня местами небольшой дождь. Ночью и утром 12–14, днем около 17–18 градусов тепла.

В воскресенье на западе небо будет ясным, на востоке облачность выше. Местами пройдет небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшая облачность, 11–13 градусов тепла. Днем облака будут гуще, будет идти небольшой дождь, воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй в первой половине дня ясно, температура составит 11–14 градусов. Днем облачность повысится, будет 20 градусов тепла. На взморье будет ясно. Ночью и утром 13–15, днем 18 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник температура будет похожей, ожидается сильный порывистый ветер и осадки. Со вторника облачность уменьшится, а температура поднимется, особенно во второй половине недели. Прогнозируют, что воздух прогреется до 26 градусов.