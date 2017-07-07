Погода: после солнечной пятницы небо заволокут тучи

Перед выходными лето порадует более сухой погодой, в небе чаще будет светить солнце. Однако в выходные вряд ли удастся насладиться пикником на природе, поскольку ожидаются дожди.

В пятницу будет солнечно и без дождя. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью и утром 9–12, днем до 20–21 градусов. В Шяуляй большую часть дня будет ясно, после обеда появятся облака. Ночью и утром 8–12, днем 20 градусов тепла. На взморье будет ясно. В первой половине дня 12–14, днем около 18 градусов тепла.

В субботу в первой половине дня во многих районах будет ясно, однако потом небо заволокут тучи, ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе небо будет ясным, 11–15 градусов. Днем увеличится облачность, пойдет дождь. Воздух прогреется до 22 градусов. В Шяуляй ночью без осадков, 11–13 градусов тепла. Днем придут дождевые облака, температура поднимется до 20 градусов. На взморье будет пасмурно и дождь. Ночью 14, днем 17 градусов тепла.

В воскресенье будет облачно и дождливо, Во второй половине дня будет больше солнца. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня дождь, 12–15 градусов. Днем облака рассеются, дождя будет меньше. Температура 19–20 градусов. В Шяуляй ночью и утром дождь, 12–13 градусов. Днем дождь, воздух прогреется до 19 градусов. На взморье переменная облачность, время от времени будет идти дождь. Ночью и утром будет 14, днем 17–18 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник небольшой ветер, местами возможен несильный дождь. Днем будет тепло – воздух прогреется до 21–24 градусов.

Во вторник поднимется ветер, пройдут дожди с грозами. Днем температура поднимется 23–26, на взморье до 19 градусов. С середины недели повысится облачность, ожидаются кратковременные дожди, тепла будет меньше.