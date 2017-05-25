Погода: после прохладной пятницы ожидается потепление

В последние рабочие дни будет прохладно, особенно это касается пятницы. Все чаще будет накрапывать дождь, ожидается неприятный ветер. Но не стоит печалиться, поскольку выходные обещают отличную погоду – будет солнечно и тепло.

В ночь на четверг в Вильнюс и Каунасе будет ясно, температура будет колебаться в пределах 8–11 градусов. Днем воздух прогреется до 20–21 градуса, кратковременный дождь возможен после обеда. В Шяуляй ночью и утром ясно, 6–9 градусов. Днем возможны небольшие осадки, будет 19–20 градусов. На взморье ночью и утром будет ясно, 8–10 градусов. Днем небольшая облачность, 14–15 градусов.

В пятницу небо будет мрачным, станет прохладнее. Во многих районах ожидается кратковременный дождь, будет дуть порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе возможна переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и утром 10–13, днем 17 градусов тепла. В Шяуляй также будет облачно, возможен небольшой дождь. В первой половине дня 8–11, днем 16 градусов тепла. На взморье ночью и утром 9–11, градусов, облачно, небольшой дождь. Днем облака рассеются, будет 15 градусов тепла.

В субботу вероятность осадков невелика, время от времени по небу будут проплывать небольшие облака. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет 8–12 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 19–20 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, 6–10 градусов. Днем облачно, без осадков, температура 17 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром 9–11, днем 15–16 градусов тепла.

В воскресенье в первой половине дня дождь, но днем будет солнечно и тепло. В Вильнюсе и Каунасе утром небольшой дождь. Температура составит 13–15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23–25 градусов. В Шяуляй будет ясно. Ночью и утром 12–14, днем 22–23 градуса тепла. На взморье ясно, утром 14–15, днем 17–19 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели вероятно сохранится жаркая погода, но будет дуть ветер, ожидается дождь.