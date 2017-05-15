Погода: после нескольких прохладных дней снова потеплеет

После теплых и солнечных выходных начнется несколько более прохладная неделя. Ожидаются осадки. Однако уже во второй половине недели ждет тепло: температура превысит 20 градусов.

В понедельник еще будет довольно тепло, но усилится ветер, пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, температура будет 10-14 градусов. Днем облачность увеличится, пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 19–20 градусов. В Шяуляй переменная облачность. Ночью и утром 10–13 градусов тепла. Утром пойдет дождь, днем также ожидаются небольшие осадки. Температура составит 17–18 градусов. На взморье 11–13 градусов тепла. Утром дождь, позже по небу будут плыть небольшие облака.

Во вторник ночью небольшие дожди. Днем уже не будет так тепло, как было в понедельник. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет облачно, небольшие осадки. Температура составит 8–12 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 13–15 градусов. В Шяуляй ночью небольшая облачность, утро будет ясным. Будет 6–10 градусов тепла. Днем температура поднимется до 12–13 градусов. моря в первой половине дня небольшой дождь, будет 6–9, днем будет солнечно - 13–14 градусов.

В среду вероятность осадков невелика, будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром 3–5, днем 15–16 градусов тепла. В Шяуляй будет ясно. В первой половине дня 4, днем 14–15 градусов тепла. На взморье также ожидается небольшая облачность. Ночью и утром 6–9 градусов. Днем воздух прогреется до 13–14 градусов.

В четверг ночью облачно, днем будет ясно и теплее, чем в среду. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет облачно, температура составит 8-12 градусов. нем будет солнечно - 17–18 градусов. В Шяуляй ночью и утром облачно, 9–12 градусов. Днем воздух прогреется до 18 градусов. На взморье небо будет ясным. Ночью и утром будет 8–11, днем 16–17 градусов тепла.

В пятницу, вероятно, станет еще теплее. Температура во многих местах поднимется выше 20 градусов, без осадков. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность, без дождя. В первой половине дня будет 9-15 градусов. Днем воздух прогреется до 20. В Шяуляй будет ясно. Ночью и утром 8–13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19–20 градусов. На взморье ветер, небо будет ясным. Ночью и утром 10–13, днем около 18–19 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет летняя погода, будет больше 20 градусов тепла.