Погода: после мрачных выходных ожидается потепление

В ближайшие дни мы будем наблюдать капризы природы: снег, мокрый снег, а в конце недели ждет похолодание. Однако в начале следующей недели, вероятно, зима отступит и наступит весенняя погода.

В четверг будет дуть порывистый ветер, ожидаются осадки, местами возможны небольшие прояснения. В окрестностях Вильнюса и Каунаса переменная облачность, ожидаются смешанные осадки. Ночью и утром 2–3, днем около 4 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, ожидается снег с дождем, температура 1–2 градуса тепла. Днем облачность снизится, будет 3–4 градуса. На взморье до 4 градусов выше нуля. Ночью и утром облачность повысится, пойдет дождь, позже облаков станет меньше.

В пятницу будет дуть северный ветер, в большинстве районов ожидаются сильные осадки: снег, дождь. Температура понизится. В Вильнюсе ночью и утром будет идти то дождь, то снег. Температура 1–2 градуса тепла. Днем будет около нуля, а вечером похолодает. В Каунасе сильный снег, –1–0 градусов. В Шяуляй в первой половине дня –3–2 градуса, днем –1–0, будет облачно, пойдет снег. На взморье весь день будет облачно, мокрый снег. Температура –1–0 градусов. Днем 1–2 градуса. К вечеру небо прояснится.

В субботу на взморье возможны прояснения, похолодает. В Вильнюсе и Каунасе ночью –7–5 градусов, будет ясно. Днем тучи ненадолго затянут небо, пройдет небольшой снег. Будет 0–1 градус тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, –5–4 градуса. Днем невысокая облачность, снег. Температура около –1–0 градусов. На взморье по небу будут плыть небольшие облака, небольшой снег. Ночью и утром около нуля, дням около 1 градуса тепла.

В воскресенье будет пасмурно, осадки, к вечеру похолодает. В Вильнюсе ночью и утром вероятность осадков невелика, будет –8–6 градусов. Днем около нуля, снег. В Каунасе в первой половине дня –6, днем от –1 до 1 градуса. Прогнозируют обильные осадки. В Шяуляй ночью будет ясно, утром небо заволокут облака. Температура составит –6–4 градуса. Днем будет –2–0 градусов, снег. На взморье ночью и утром будет сильная облачность, около нуля. Днем мокрый снег, дождь, воздух прогреется до 1 градуса.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник будет выше нуля, однако по-прежнему будет пасмурно, дожди. Во вторник повеет весной: небо прояснится, а температура поднимется до 9 градусов.