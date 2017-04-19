Погода: после холодов на выходных ожидают перемены

ru.DELFI.lt
среда, 19 апреля 2017 г. 08:52
Во второй половине недели сохранится прохладная погода, облачность будет выше. В пятницу в большинстве районов ожидается дождь. Он будет и на выходных, однако, похоже, что тогда уже будет теплее.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

В среду ночью и утром - преимущественно ясное небо, температура вновь упадет ниже нуля, местами будет скользко. Днем увеличится облачность, кое-где возможны несильные осадки. Ветер средний, северо-восточный. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно. Ночью температура упадет до -2, утром до -5-4 градусов. Днем будет преобладать переменная облачность, воздух прогреется до 5-6 градусов. В Шяуляй ночью и утром около -4-3 градусов. Днем небо нахмурится, около 5 градусов тепла. На взморье ночью и утром похолодает до -2-1 градуса. Днем облачно, до 6 градусов.

В четверг облаков прибавится, однако вероятность осадков останется низкой. Будет несильный северо-восточный, северный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается облачность. Ночью и утром температура будет колебаться от -3 до -1 градуса. Днем термометры зафиксируют 6-7 градусов. В Шяуляй все сутки ожидается небольшая облачность. Ночью и утром небольшой морозец -4-3 градуса. Днем порядка 7 градусов. У моря небо будет более ясным. В первой половине суток температура упадет до -2-0 градусов. Днем солнечно, воздух прогреется до 5-6 градусов.

В пятницу подует сильный юго-западный ветер, в большинстве районов ожидается дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно, до -3-1 градуса. Днем облачность станет сильнее, ожидаются осадки. Воздух прогреется до 5-7 градусов. В Шяуляй ночью и утром 0-1 градусов. Днем ожидается дождь, около 6 градусов. На взморье небо будет преимущественно пасмурным, ветрено. Ночью и утром 5, днем 7 градусов тепла.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в субботу ожидается сильный западный, юго-западный ветер, переменная облачность и осадки. Ночью ожидается плюсовая температура, днем 7-10 градусов. В воскресенье ожидается северо-западный ветер, сохраниться похожая температура. Днем будет облачно с прояснениями, много где пройдет дождь.

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