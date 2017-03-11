Погода: после холодных выходных ждет долгожданное потепление

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ru.DELFI.lt
суббота, 11 марта 2017 г. 08:23
В выходные дни особых перемен не ожидается, не будет их и в начале следующей недели. Весна приятно удивит только с со второй половины следующей недели. А пока остается довольствоваться тем, что есть.
© DELFI / Karolina Pansevič

В ночь на субботу местами ожидается гололед, туман, кое-где пройдут небольшие осадки. Днем местами ожидаются прояснения, небольшой дождь. Температура будет примерно такой, как в пятницу. В Вильнюсе ночью и утром 1 градус тепла, днем 4–5 градусов, местами небольшой дождь. В Каунасе ночью и утром 2–3, днем 6 градусов тепла. Переменная облачность, небольшой дождь. В Шяуляй в первой половине дня 0–1 градус, возможны смешанные осадки. Днем около 4 градусов тепла, небольшой дождь. На взморье сильный ветер. Ночью и утром дождь, будет 2 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 4 градусов.

В воскресенье вероятность осадков невелика, ожидается порывистый северо-восточный ветер. Ночью и утром местами небольшой мороз, гололед. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня около нуля. Днем 5–6 градусов. Местами выглянет солнце. В Шяуляй ночью и утром –1–0 градусов. Днем небольшой дождь, 4 градуса тепла. На взморье будет облачно. В первой половине дня около 0, а днем около 5 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в первые дни следующей недели осадков будет меньше, станет больше прояснений. По ночам будет чуть ниже 0, а днем до 7 градусов тепла. В среду ожидается порывистый западный ветер, увеличится облачность, местами пойдет дождь, но станет теплее - в некоторых районах до 10 градусов. Еще теплее будет в конце недели.

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