Погода: после дождливой среды ждут перемены

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ru.DELFI.lt
среда, 7 июня 2017 г. 07:41
В середине недели в Литве пройдут дожди с грозами, ожидается сильный ветер. В последующие дни будет спокойнее, но ненадолго. В субботу снова ожидается волна осадков, а с воскресенья, вероятно, придет потепление, будет суше и теплее.
Lietus
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В среду ночью местами пройдут дожди, однако утром дождь усилится. Сначала дожди пойдут в западной части страны, затем быстро охватят всю страну. Во второй половине дня ожидаются прояснения. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, утром ожидается дождь с грозой. Температура будет около 15 градусов. Днем также ожидаются осадки, будет всего 17–18 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет 14 градусов тепла. Днем пойдет дождь, будет 16–17 градусов. На взморье поднимется ветер, пойдет дождь, который будет идти до обеда, позже небо прояснится. Ночью и утром будет 16–17, днем 15 градусов.

В четверг в первой половине дня будет ясно. Днем небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет ясно, ожидается 10–15 градусов тепла. Днем небольшой дождь, будет 21–22 градуса. В Шяуляй ночью будет ясно, утром появятся облака. Ночью будет 9–11, утром около 15–16 градусов тепла. Днем переменная облачность. Будет 19 градусов тепла. На взморье будет 14–15 градусов, облака и небольшой дождь ожидаются во второй половине дня.

В пятницу небольшой дождь пройдет только местами, однако будет облачно. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, температура 11–15 градусов. Днем воздух прогреется до 17–18 градусов. В Шяуляй переменная облачность, небольшой дождь. В первой половине дня будет 11–15, днем 16 градусов тепла. На взморье все время будет пасмурно, часто будет идти дождь. Ночью и утром будет 13–14, днем 17 градусов тепла.

Согласно www.gismeteo.lt, в субботу будет дуть порывистый ветер, во многих районах сильный дождь. В воскресенье переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха от 20 градусов и выше.

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