Погода: пока будет жарко, но грядут перемены

Во второй половине недели в большей части страны будет жарко, однако уже в начале выходных вновь вероятны перемены - сильный дождь, гроза, сильный ветер. Так что в воскресенье уже посвежеет.

В четверг утром в западных и северных районах страны местами ожидаются более сильные осадки. Днем будет преобладать небольшая облачность, местами есть вероятность небольшого кратковременного дождя. В Вильнюсе и Каунасе днем пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 25 градусов. В Шяуляй днем также будет дождь, меж облаков будет проглядывать солнце. Термометры зафиксируют 21 градус. На взморье с утра будет пасмурно, кратковременный дождь. Воздух прогреется до 19 градусов.

В пятницу сохранится теплая погода, местами ожидается дождь, сильный южный ветер. В Вильнюсе в первой половине суток будет ясно, 16-17 градусов. Днем потихоньку будут собираться облака, после обеда ожидается дождь, гроза. Термометры зафиксируют 27 градусов. В Каунасе преимущественно небольшая облачность. Ночью около 14-16, днем 25 градусов. В Шяуляй без осадков, в небе - облачно. Ночью температура достигнет 12-15, днем - 23 градусов. На взморье небо накроют облака, местами дождь. Ночью порядка 16, днем - 20 градусов.

В субботу уже ожидаются перемены: погода будет по летнему теплой, однако придут дождевые и грозовые облака, сильный юго-западный, южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе порядка 20 градусов. В Каунасе начнется дождь, ожидается гроза. Днем воздух прогреется до 25 градусов, в небе - дождевые облака, гроза. В Шяуляй также будет облачно, частый дождь. Ночью 18, днем 23 градуса. На взморье ночью дождь, молнии, 18-20 градусов. Днем небо ненадолго прояснится, однако к вечеру вновь появятся дождевые облака. Термометры зафиксируют 19 градусов.

В воскресенье ожидается западный ветер средней силы. В большинстве районов опять же дождь, особенно ночью. Днем облачность спадет, дождя будет немного. Температура упадет, поэтому будет свежее. В Вильнюсе ночью возрастет облачность, на рассвете пройдет дождь, гроза. Термометры зафиксируют 21 градус тепла. Днем ожидается преимущественно переменная облачность, 19 градусов. В Каунасском округе ночью ожидаются осадки и гроза, температура упадет с 19 до 14 градусов. Днем небольшая облачность, воздух прогреется до 18-19 градусов. В Шяуляй ночью пройдет сильный дождь, температура поднимется до 18 градусов. На взморье в первой половине суток будет пасмурно, дождь, 15-17 градусов. Днем временами пройдет несильный дождь, около 18 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ожидается сильный юго-западный, западный ветер, небольшая облачность, местами несильный дождь, жары не будет.