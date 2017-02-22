Погода: похолодает, затем пойдет снег

В середине недели похолодает, ожидаются осадки - не только дождь, но мокрый снег. В четверг станет теплее, но будет дуть сильный ветер, ожидаются осадки. В пятницу снова похолодает, местами пойдет снег.

В среду ночью похолодает, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Дороги будут скользкими. Днем будет облачно, усилится ветер. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. В Вильнюсе ночью около 0, утром –5 градусов. Днем сохранится температура –2–0 градусов. К вечеру ожидаются обильные смешанные осадки. В Каунасе ночью и утром –3–0 градусов. Днем будет 0–2 градуса тепла, дождь, мокрый ветер. В Шяуляй в первой половине дня небольшие прояснения, –5–3 градуса. Днем от –2 до 0. Вечером на смену снегу придет дождь. На взморье ночью и утром будет ясно, –3–2 градуса, днем температура поднимется до 1–2 градусов, ожидаются смешанные осадки.

В четверг потеплеет, но снова ожидаются осадки и сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе сильная облачность, дождь. Ночью около 2, днем 3–5 градусов тепла. В Шяуляй облачно, ожидается снег с дождем. Ночью и утром 1, днем 3 градуса тепла. На взморье 3–4 градуса тепла, сильный ветер. Обильные осадки ожидаются впервой половине дня.

В пятницу на всей территории страны ожидаются сильные осадки, а вечером похолодает, ожидается гололед. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, 1–2 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 4 градусов, по-прежнему ожидается дождь. Вечером возможны смешанные осадки. В Шяуляй сильный снег, температура –2–1 градус, к вечеру мороз усилится. На взморье будет от –1 до 1 градуса тепла, дождь со снегом.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу небольшая облачность, возможен небольшой снег. Ночью похолодает, днем будет несколько градусов тепла. В первой половине воскресенья будет ясно и холодно, но потом температура поднимется, ожидаются осадки.