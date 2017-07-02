Погода: по-прежнему прогнозируют дожди

В конце недели прогноз не порадует, особенно это касается тех, кто надеется на теплую солнечную погоду.

В воскресенье будет пасмурно, во многих районах пройдут дожди, похолодает. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня небольшая облачность, будет 16–17 градусов тепла. Днем пойдет дождь, будет всего 18 градусов выше нуля.

В Шяуляй ночью небольшая облачность, температура составит 14–17 градусов. Днем облачность увеличится, пойдет дождь. Воздух прогреется до 19 градусов.

На взморье будет пасмурно и дождливо, температура 15–17 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник температура воздуха будет такой, как в воскресенье, усилится западный ветер.

Облачность снизится, однако во многих районах пойдут дожди. До середины недели особых перемен не ожидается, немного теплее станет к концу недели.