Погода: плюсовая температура, слякоть и дождь

ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 09:05
Снег станет таять интенсивнее, по стране установится плюсовая температура, а кое-где будет слякоть и дождь.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

В пятницу снег станет таять интенсивнее, по всей стране установится плюсовая температура. Местами ожидается небольшой дождь, ветер - западный, местами туман, наледь. В Вильнюсе и Каунасе воздух прогреется до 2-3 градусов, будет преобладать облачность. В Шяуляй термометры зафиксируют 1-2 градуса тепла, есть небольшая вероятность осадков. На взморье ожидается порядка 2-4 градусов, моросящий дождь.

В первую половину дня в субботу будет пасмурно, плюсовая температура, во второй половине дня прояснится и будет холоднее. Ветер северо-западный. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет кратковременный дождь, утром и в первой половине дня еще сохранится облачность, 2-3 градуса тепла. К вечеру облака рассеются, будет прохладнее. В Шяуляй в первой половине суток будет пасмурно, температура до 1 градуса тепла. Днем ожидается прояснение, воздух прогреется до 2 градусов, однако вечером сильно похолодает. Днем воздух вновь прогреется до 4 градусов.

Ночью в воскресенье в большинстве районов мороз усилится. Днем во многих районах минусовая температура сохранится, лишь у моря термометры зафиксируют скромное тепло. Северо-западный ветер сменится юго-западным. Местами ожидается снег, в западных районах - дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно. Ночью и утром похолодает до -7-5 градусов мороза. Днем ожидается -2-0 градуса. В Шяуляй в первой половине суток -6-4 градусов мороза. Днем до -3-1 градусов. На взморье ночью легкий мороз -2-1 градус, однако утром воздух прогреется до 1, днем до 2 градусов тепла. Ожидается дождь.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале грядущей недели по ночам будет преобладать небольшой морозец, а днем кое-где вероятен один-другой градус тепла. В западных районах страны будет теплее.

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