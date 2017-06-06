Погода: перемены ожидаются практически каждый день

До середины недели будет достаточно тепло, однако ожидается неспокойная погода - если во вторник будет светить солнце, то в среду ожидается гроза. Во второй половине недели дожди будут реже, однако похолодает.

Во вторник ожидается солнечная погода. В Вильнюсе и Каунасе будет солнечно и тепло. Ночью без осадков, 8–9, утром около 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20–21 градуса. В Шяуляй в первой половине дня небольшая облачность, температура будет колебаться в пределах 9-15 градусов. Днем небо будет солнечным, температура 20 градусов. На взморье ночью облачно, однако к утру облака уйдут. Будет 12–15, днем солнце и до 19–20 градусов.

В среду ожидается сильный ветер. В большинстве районов будет облачно, дождь с грозой. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, дождь с грозой. Ночью и утром будет 14–17 градусов. Днем 19 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня понемногу соберутся облака, будет 14–16 градусов. Днем дождь, 17 градусов. На взморье ночью и утром будет теплее, чем днем, будет 17 градусов, дождь, сильный ветер. Днем будет 14–15 градусов, небольшой дождь.

В четверг снова будет сухо и спокойно. В Вильнюсе и Каунасе солнечно, небольшие облака появятся лишь к вечеру. Ночью будет 9–11, утром около 16 градусов тепла. Днем солнечно, до 20–21 градуса. В Шяуляй ночью и утром будет ясно. Ночью 8–10, утром 15 градусов тепла. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 19–20 градусов. На взморье в первой половине дня будет ясно, 12–15 градусов. Днем станет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Будет 14 градусов тепла, сильный ветер.

В пятницу будет немного прохладнее, будет дуть холодный северный ветер. Будет облачно и небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром ясно, температура 10–14 градусов. Днем солнце скроется за тучами, пойдет дождь. Воздух прогреется до 17–18 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, 9–13 градусов тепла. Днем будет облачно, до 17 градусов. На взморье ночью ясно, однако утром станет пасмурно, пойдет дождь. В первой половине дня будет 12–14, днем 16 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу будет немного прохладнее, ожидается облачная погода, дождь. В воскресенье облака понемногу рассеются, местами пойдет небольшой дождь, температура снова поднимется.