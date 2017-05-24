Погода: перемены не порадуют

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ru.DELFI.lt
среда, 24 мая 2017 г. 07:20
Во второй половине недели станет прохладнее, время от времени ожидаются дожди, поднимется ветер.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

В ночь на среду местами возможен небольшой дождь, днем переменная облачность, в большинстве районов кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, температура будет колебаться в пределах 8–12 градусов. Днем облачность увеличится, возможен небольшой дождь. Будет 18–19 градусов. В Шяуляй переменная облачность. Ночью и утром 8–10, днем 16–17 градусов. На взморье ночью и утром небольшой дождь, будет 10–13 градусов тепла. Днем до 16 градусов.

В четверг в первой половине дня в большинстве районов будет ясно. После обеда прогнозируют дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром 8–12, днем будет облачно, до 20 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, 7–10 градусов тепла. Днем облачность увеличится, к вечеру ожидаются осадки. Температура поднимется до 18–19 градусов. На взморье небольшая облачность. Ночью и утром 9–12, днем около 14 градусов.

В пятницу будет дуть холодный пронизывающий ветер. Будет облачно и прохладно. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и утром 9–12, днем 16–17 градусов. В Шяуляй ночью дождь, днем облачность понизится. Будет 7–11 градусов. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 15 градусов. На взморье ночью небольшой дождь, утром будет ясно. Ожидается 9–12 градусов тепла. Днем будет солнечно, Температура поднимется до 15 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу еще будет дуть северо-западный ветер, но небо будет более ясным. Ночью будет прохладно, а днем будет немного теплее, чем в пятницу.

В воскресенье и ночью и днем будет теплее. В первой половине местами возможна облачная погода, небольшой дождь, после обеда облака рассеются.

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