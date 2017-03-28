Погода: перемены к лучшему придут с апреля

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ru.DELFI.lt
вторник, 28 марта 2017 г. 07:43
До среды в Литве будет солнечно, тепло, но ветрено. К сожалению, во второй половине недели погода испортится: станет прохладно и пасмурно. В пятницу во второй половине дня снова потеплеет, но во многих районах снова пройдут дожди. Такой переменчивой погодой с нами простится март. В первые дни апреля ожидается потепление.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

В ночь на вторник будет облачно, возможен кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет 4–5 градусов тепла. Днем будет ясно, воздух прогреется до 8–10 градусов. В Шяуляй ночью 5, утром 2 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 6–7 градусов. На взморье утром и вечером 3–5 градусов. Днем будет солнечно, 7 градусов тепла.

В среду похолодает, местами пройдут дожди. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью и утром –2–1 градус. Днем пасмурно, небольшой дождь. Будет 5 градусов тепла. В Шяуляй ночь будет ясной, до –3 градусов. Утром около 0. Днем воздух прогреется до 4–5 градусов. На взморье весь день облачно. Ночью и утром 1, днем около 4 градусов тепла.

В четверг во многих районах ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика. Ночью температура во многих районах упадет ниже нуля. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня –3–1 градус. Днем небольшая облачность, воздух прогреется до 5–7 градусов. В Шяуляй весь день будет ясно. Ночью и утром –4–2 градуса. Днем до 5 градусов. На взморье переменная облачность, ночью и утром –1–0 градусов. Днем до 4–5 градусов.

В пятницу усилится ветер, придут дождевые облака, однако станет теплее. В Вильнюсе и Каунасе сильная облачность и осадки. В первой половине дня будет 3, днем 8–9 градусов тепла. В Шяуляй сильный дождь ночью и утром, 3–4 градуса тепла. Днем до 7–8 градусов. На взморье 6–7 градусов тепла, дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в первые выходные апреля, вероятно, установится очень теплая погода. В субботу во многих районах ожидаются прояснения, а днем будет до 15 градусов, местами еще больше. В воскресенье пройдет весенний дождь, будет по-прежнему тепло.

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