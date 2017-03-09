Погода: перемен к лучшему нужно еще подождать, но недолго

Во второй половине недели местами еще пройдет дождь, однако он будет несильным.

Кое-где появится и солнце, но ненадолго. На выходных больших перемен не будет, их стоит ожидать на следующей неделе.

В четверг ночью температура много где упадет ниже нуля, сформируется гололед. Вероятность осадков слабая. И все же днем облачность принесет небольшой дождь. Ожидается слабый, меняющий направление ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно, -2-0 градусов. Днем будет облачно, местами дождь. В Вильнюсе воздух прогреется до 7, в Каунасе до 5 градусов. В Шяуляй ночью и утром термометры зафиксируют -3-2 градуса мороза, ясно. Днем температура поднимется до 4 градусов, будет преобладать облачность, небольшие осадки. На взморье все сутки будет пасмурно, дождь. Ночью и утром порядка 1, днем около 3 градусов.

В пятницу ночью будет немого теплее. Во многих районах будет преобладать сильная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер - юго-восточный. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет пасмурно, 2-3 градуса. Днем ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 6 градусов. В Шяуляй будет облачно, ночью около 0, утром 1-2 градуса. Днем температура поднимется до 4 градусов. На взморье дождь будет чаще, 2-3 градуса.

В субботу местами из-за облаков выйдет солнце, кое-где пройдет слабый дождь. Южный ветер сменится северо-восточным. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром осадков не ожидается, 1-3 градуса. Днем - около 7 градусов, облачно. В Шяуляй в первой половине суток возможны несильные смешанные осадки. Термометры покажут 0-1 градус, днем 3-4 градуса, небольшой дождь. На взморье ночью и утром около 2 градусов. Днем облака несколько рассеются, воздух прогреется до 4 градусов.

В воскресенье температура несколько понизится, станет сильнее северо-восточный ветер. В западных районах страны ожидаются прояснения, в остальной части страны облачно, небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром термометры зафиксируют 0-1 градус. Днем местами дождь, 4-6 градусов.В Шяуляй в первой половине суток возможен небольшой снег, в тот момент похолодает до -1 градуса мороза. Днем температура поднимется до 4 градусов, облачно. На взморье небольшая облачность. Ночью и утром температура около нуля. Днем до 5 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в понедельник ночью много где ожидается легкая минусовая температура, небольшие осадки. Днем облака рассеются, все смелее будет выглядывать солнце, а температура будет подниматься все выше. Во вторник ночью будет мороз, однако днем нас порадует солнце и приятное тепло. Во второй половине недели возможна более теплая погода, а на выходных местами может быть до 14 градусов.