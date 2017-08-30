Погода: перед самой осенью - волна тепла

В среду днем будет солнечно, теплее, чем во вторник. Ожидается сильный южный, юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет преимущественно ясно. Днем в Вильнюсе температура поднимется до 20 градусов. В Каунасе до 21. В Шяуляй все сутки будет ясно, температура днем - 22 градуса. На взморье также ожидается солнце, однако ветер ожидает быть не очень приятным, 21 градус.

В четверг ночью вновь будет туман. Днем местами небольшая облачность, вечером местами вероятен дождь, ветер южный, средней силы. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, 10-12 градусов. Днем воздух прогреется до 22-23 градусов. В Шяуляй небольшие облака появятся только к вечеру. Ночью - 12, днем - 23 градуса. На взморье ночью будет ясно, температура - 15-16 градусов. Днем возрастет облачность, термометры зафиксируют 22 градуса.

В пятницу, первый день осени, будет еще теплее, однако возрастет и облачность, особенно во второй половине дня. В Западных и северных районах страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер - южный, юго-западный, переходящий в северный. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, 12-14 градусов. Днем облачность возрастет, однако серьезного дождя не ожидается. Воздух прогреется до 24 градусов. В Шяуляй преимущественно небольшая облачность, местами пройдет дождь. Ночью термометры зафиксируют 16, днем - 22 градуса. На взморье в основном переменная облачность, также ожидается небольшой дождь. Температура будет колебаться в районе 18 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных температура несколько снизится, прохладнее будет и в западных районах страны. Возрастет облачность, кратковременный дождь.