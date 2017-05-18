Погода: ожидаются прекрасные выходные

В последние рабочие дни на этой неделе будут облачными, местами пройдут дожди. Однако в субботу будет ясно, термометры будут фиксировать летнее тепло. В воскресенье температура будет достигать 25 градусов тепла, однако солнце покажется не везде.

В четверг днем будет малооблачно, будет дуть слабый южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, воздух прогреется до 17-18 градусов тепла. В Шяуляй днем будет около 18 градусов. На взморье - малооблачно, термометры будут фиксировать 16-17 градусов тепла.

В пятницу будет малооблачно, дождь не прогнозируется. Температура будет расти, будет дуть южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменчивая облачность. Ночью и утром будет около 10-12 градусов, днем - около 20-21 градусов тепла.

В Шяуляй будет малооблачно, ночью прогнозируется 10-11, днем - 21 градус тепла. На взморье будет ясно. Ночью и утром ожидается 12-13, днем - 20 градусов по Цельсию.

В субботу в стране ожидается летняя погода: будет еще теплее, появится солнце. Будет дуть восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью и утром будет около 10-13, днем - ​​22-23 градусов тепла.

В Шяуляй также будет ясно. Ночью и утром термометры будут показывать 11-13, днем - 22 градусов тепла. На взморье также ожидается прекрасная погода, но будет дуть сильный ветер. Ночью температура будет достигать 12-15, днем - 20 градусов.

В воскресенье во многих районах температура поднимется еще выше, но небо заволокут облака, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть северный, северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность. Ночью и утром температура будет колебаться в пределах 13-16 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь. В Вильнюсе будет около 22-23, в Каунасе - около 25 градусов выше ноля.

В Шяуляй ожидается небольшая облачность. Ночью будет 12-14, днем - 23 градуса тепла. На взморье будет малооблачно, в ночные и утренние часы будет около 12-14, днем - 18-19 градусов.

Согласно прогнозам погоды gismeteo.lt, в начале следующей недели будет дуть слабый северо-западный ветер, в некоторых районах будет облачно, но без серьезных осадков. Будет немного прохладнее, но по-прежнему будет доминировать теплая погода.