Погода: ожидаются по-летнему теплые выходные

В конце недели наконец-то можно будет наслаждаться летом: столбики термометров поднимутся. В пятницу местами пройдут небольшие дожди, а в выходные зонты смогут отдохнуть, погода будет отличной.

В пятницу ночью будет спокойно, без осадков. Днем станет облачно. В южной части страны пройдет дождь, в других районах возможны небольшие дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет ясно. Ночью ожидается 11–14 градусов тепла. Днем будет облачно, однако вероятность дождя невелика. Воздух прогреется до 21–22 градусов. В Шяуляй ночью будет ясно, 10–12 градусов. Днем появятся облака, будет 20 градусов тепла. На взморье в первой половине дня 13–16, днем воздух прогреется до 20 градусов.

В субботу температура поднимется выше, ожидается переменная облачность. В Вильнюсе и Каунасе по небу будут плыть облака. Ночью и утром будет 14–17, днем 22–23 градуса тепла. В Шяуляй в первой половине дня небольшая облачность, температура 12–15 градусов. Днем солнце будет выглядывать из-за облаков, будет 21–22 градуса тепла. На взморье ожидается ясная погода. Ночью 13–16, днем 21–22 градус тепла.

В воскресенье также будет по-летнему тепло. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью 12–15, днем 25 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня 11–14 градусов, днем до 22–23 градусов. На взморье также будет солнечно. Ночью ожидается 14–16, днем 23 градуса тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник местами еще будет тепло, однако в страну придет дождь.