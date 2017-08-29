Погода: ожидают теплые и солнечные дни

Во вторник дождя не ожидается, будет не так облачно, а температура несколько поднимется. В Вильнюсском и Каунасском округах небольшая облачность, днем около 18 градусов. В Шяуляй ожидается небольшая облачность, вероятность осадков слабая, днем - 19 градусов. На взморье небо будет ясным. Ночью 11-13, днем около 18 градусов.

В среду ожидается южный ветер средней силы, будет солнечно, столбики термометров зафиксируют приятное тепло. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет пасмурно, днем появятся солнечные лучи. Ночью термометры покажут 11-13, днем - 20-21 градус. В Шуяляй будет ясно. Ночью - 11, днем - 21 градус. На взморье ветер усилится. Ночью - 15, днем около 20 градусов.

Четверг ожидает быть теплым и солнечным. Сохранится средней силы южный ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах будет ясно. Ночью - 11-13, днем - 22-23 градуса. В Шяуляй на протяжении всех суток ожидается ясное небо. Ночью - 13, днем - 23 градуса. На взморье ожидается сильный ветер, на небе - отдельные облака. Ночью - 16-17, днем - 23 градуса.

В пятницу, 1-го сентября, также ожидается летняя погода. Во второй половине дня в западных районах страны возможен кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе - без особенных изменений: будет тепло и солнечно. Ночью - 12-14, днем около - 23 градусов. В Шяуляй в первой половине суток может пройти небольшой дождь. Ночью - 15, днем - 24 градуса. На взморье ночью будет ясно, 18 градусов. Днем возрастет облачность, после обеда пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 20 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных ожидается северо-восточный ветер, возрастет облачность, однако пока не похолодает.