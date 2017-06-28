Погода: ожидается жара, дождь и гроза

Приближается чуть ли не самый жаркий день этого лета, однако вряд ли получится им насладиться, поскольку ожидается частый дождь и гроза.

В среду температура поднимется несколько выше, будет восточный, юго-восточный ветер. Ночь будет спокойной и ясной, днем много где будет солнечно, однако после обеда местами покажется дождевое облако. В Вильнюсе и Каунасе большую часть суток ожидается ясная погода. Ночью - прохладно, температура поднимется до 9-11 градусов, а утром подскочит до 16. Днем воздух прогреется до 23 градусов, а вечером станет пасмурно, возможен кратковременный дождь. В Шяуляй ожидается довольно ясное небо. Ночью около 8-10, утром - 15 градусов. Днем солнечные лучи нагреют воздух до 22 градусов. На взморье ночью и утром будет преимущественно ясно, 10-14 градусов. Днем - солнечно, до 22 градусов, а вечером появятся облака.

В четверг до страны дойдет жара, однако ожидается сильный юго-восточный ветер, в небе - дождевые и грозовые облака. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность, частый дождь, гром, а временами появится и солнце. Ночью и утром около 16-20, днем - около 30 градусов. В Шяуляй ночью пройдет дождь, утром облака рассеются, около 14-18 градусов. Днем облака будут часто закрывать солнце, прольется дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. На взморье - сильный ветер, ожидается гроза. Ночью и утром - 16-18, днем 25 градусов.

В пятницу ночью гром продолжится, временами дождь. Днем будет не так жарко, как в четверг, усилится юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет дождь, ожидается гроза, утром облако рассеется. Термометры зафиксируют 20-21 градус. Днем ожидается довольно сильный ветер, кратковременный дождь. Воздух прогреется до 23-25 градусов. В Шяуляй ночью будет не так облачно, однако к утру облачность возрастет, пройдет дождь и гроза. Температура будет колебаться около 18-20 градусов. Днем в небе также будет неспокойно, 23 градуса. На взморье 19-21 градус, облачно, временами дождь.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в субботу сохранится сильный юго-западный ветер, температура изменится мало. В северо-западных районах страны ожидается более сильная облачность и дождь. В воскресенье во многих местах пройдет дождь, а температура как ночью, так и днем упадет - вновь установится прохлада.