Погода: ожидается сильное похолодание

ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 08:09
Больше всего солнца и холоднее всего на этой неделе будет на востоке Литвы, в других районах будет облачно с небольшими прояснениями. Мороз достигнет пика в середине недели, а со второй недели сможем вздохнуть свободнее, поскольку станет теплее.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

Во вторник сильно похолодает, порывистый ветер ухудшит положение. На северо-востоке страны будет ясно, утром там ожидается –18 градусов. На большей части страны ожидается облачная погода, на юге страны снег. Из-за порывистого ветра возможна метель. В Вильнюсе облачно, –13–11 градусов. В Каунасе в первой половине дня снег, будет –11–10 градусов. Днем –9–8. В Шяуляй ночью и утром высокая облачность, –13–11 градусов. Днем облачность снизится, выглянет солнце. Температура составит –10–9 градусов. На взморье небольшой снег. Ночью и утром –8, днем до –6 градусов. Сильный ветер.

В среду будет еще холоднее. Местами выглянет солнце. Холоднее всего будет на северо-востоке страны. Утром там будет ниже –20. В Вильнюсе в первой половине дня пасмурно, без осадков, –16 градусов. Днем выглянет солнце, будет –13–11 градусов. В окрестностях Каунаса пасмурно, –14–13. Днем ненадолго облака рассеются, будет –10–8 градусов. В Шяуляй переменная облачность. В первой половине дня –15, днем –12–10 градусов. На взморье ожидается порывистый ветер. Ночью и утром –10, днем до –8–6 градусов.

В четверг ночью местами будет облачно, ветер ослабеет. Во многих районах будет солнечно. Температура повысится, только на северо-востоке -20. В Вильнюсе ночью –13, а утром –15 градусов. Днем будет солнечно, температура –9–6 градусов. В Каунасе первая половина дня будет пасмурной, ожидается –9 градусов. Днем будет солнечно, похолодает до –6–4 градусов. В Шяуляй небо будет ясным. Ночью и утром –13–12, днем –9–7 градусов. На взморье будет облачно. Ночью и утром –7, днем –5–3 градуса.

В пятницу будет ясно, мороз усилится на юго-востоке и по-прежнему будет холодно в северо-восточной части страны. Днем немного увеличится облачность, к вечеру облака накроют всю страну, но спадет мороз. В Вильнюсе в первой половине дня будет ясно, до –16, днем солнце скроется за облаками, будет –9–6 градусов. В Каунасе облака закроют солнце только к вечеру, утром будет –12, днем –8–5 градусов. В Шяуляй ожидается ясная погода. Ночью и утром –13–11, днем –8–5 градусов. На взморье солнце, утром –9–7, днем до –5–3 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается южный ветер, будет облачно, местами небольшой снег. По ночам будет –9–6, днем –6–4 градуса.

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