Погода: ожидается прохлада и дожди

ru.DELFI.lt
вторник, 20 июня 2017 г. 08:04
На этой неделе на смену теплой летней погоде придут прохлада и осадки. С середины недели температура снизится, поднимется ветер, ожидаются осадки. В праздничные выходные по традиции ожидается дождь.
© DELFI / Karolina Pansevič

Во вторник ночью будет спокойно, однако утром местами пойдут дожди. Днем сильный ветер во многие районы принесет дождевые облака, возможны грозы. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром ясно, температура 15–20 градусов. Днем около 24 градусов тепла. После обеда пройдет дождь. В Шяуляй ночью будет ясно, утром придут облака. Температура воздуха будет 14–18 градусов. Днем пройдет дождь, будет около 22 градусов тепла. На взморье ночью будет 15 градусов. Утром облачно, днем небольшой дождь. Воздух прогреется до 18 градусов, будет ветрено.

В среду будет облачно, во многих районах дожди. Будет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет пасмурно, 12–15 градусов. Днем воздух прогреется до 19 градусов, пройдет дождь. В Шяуляй в первой половине дня ясно. Температура 11–15 градусов. Днем станет облачно, температура 18 градусов. На взморье небольшая облачность, сильный ветер. Ночью и утром 14–15, днем около 17 градусов тепла.

В четверг сохранится ветреная погода, переменная облачность, местами дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня ясно, 10–15 градуса тепла. Днем облачно, время от времени будет идти небольшой дождь. Воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй в небе появятся облака. Ночью и утром 9-13 градусов, без осадков. Днем небольшой дождь, будет 19 градусов. На взморье облачно в первой половине дня, днем небо прояснится. Ночью и утром 13–14, днем около 16 градусов тепла.

В пятницу ветер стихнет. Снова будет облачно, во многих районах пройдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, утром появятся облака. Температура 10–16 градусов. Днем солнце спрячется за тучами, воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй ночью и утром ясно, температура 10–15 градусов тепла. Днем облачность увеличится, после обеда пойдет дождь. Температура поднимется до 19 градусов. На взморье облачно, дождь во второй половине дня. Ночью и утром 12–15, днем 18 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается сильный ветер, температура останется примерно такой же. Как в субботу так и в воскресенье ожидаются осадки.

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