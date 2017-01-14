Погода: ожидается похолодание

В ближайшие дни ожидается снежная погода. А после осадков снова прогнозируют сильное похолодание.

В субботу без особых перемен: снова местами пойдет снег, будет около нуля. Во многих районах ожидается гололед. Вечером температура понизится. В Вильнюсе и Каунасе снег. Ночью и утром до –1 градуса. Днем ожидается 0–1 градус. В Шяуляй будет немного прохладнее. В первой половине дня снег, –1 градус. Днем до –3. На взморье ночью и утром снег, будет –2–1 градус ниже нуля. Днем около нуля, возможны прояснения.

В воскресенье станет прохладнее, небольшой снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром –3, днем –1 градус. Местами небольшой снег. В Шяуляй будет –4–2 градуса. Более обильные осадки ожидаются вечером. На взморье осадки, чаще всего мокрый снег. Ночью около нуля, утром и днем 1 градус тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, на следующей неделе с каждым днем будет становиться все холоднее. Во второй половине недели ожидаются прояснения, местами по ночам будет –16 градусов. Похоже, зима после небольшой передышки снова покажет себя во всей красе.