Погода: ожидается 30-градусная жара

В выходные будет тепло, местами пройдут небольшие дожди – погода будет хорошей. На следующей неделе погода готовит нам сюрприз – воздух прогреется до 30 градусов.

В субботу ночью во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Днем ожидается переменная облачность, в восточных районах дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, будет 16–17 градусов, днем облачно, до 23 градусов. В Шяуляй ночью будет пасмурно, небольшой дождь. Температура 14–16 градусов. Днем температура поднимется до 21 градуса. На взморье небольшая облачность. Ночью около 16, днем около 19 градусов тепла.

В воскресенье потеплеет. Ночью местами небольшой дождь, днем из-за облаков будет выглядывать солнце. В Вильнюсе и Каунасе ночью облачно, температура 13–16 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью 13–15, днем около 22 градусов тепла. На взморье ночью небольшой дождь, температура 17–18 градусов. Днем будет солнечно, до 22 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в последний день июля, в понедельник, местами температура поднимется почти до 30 градусов. К вечеру пойдет сильный дождь, ожидается гроза. В первые дни августа будет очень тепло, во вторник солнечно, а в среду пойдет дождь.