Погода: от дождя ждет передышка в один день

В середине недели в Литве жары уже не будет, во многих районах пройдут небольшие дожди, а в четверг снова ожидаются ливни. От дождя отдохнем только в пятницу.

В среду температура не будет такой высокой, как во вторник, однако будет достаточно тепло. Ночью во многих районах шел дождь, днем ожидается переменная облачность, осадков будет меньше. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром дождь, будет 16–18 градусов тепла. Днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 24 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура утром 14–17, днем небольшие осадки, 22 градуса тепла. На взморье небольшая облачность, кратковременный дождь. Ночью и утром 16, днем около 18–19 градусов тепла.

В четверг будет прохладнее, снова ожидаются обильные осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет спокойной, а утром ожидается гроза и дождь, будет 16–17 градусов тепла. Днем также ожидается дождь, воздух прогреется до 18–19 градусов. В Шяуляй ночью 15 градусов тепла, утром дождь. Днем дождь также ожидается дождь, воздух прогреется до 18 градусов. На взморье полдня будет идти дождь, днем осадков станет меньше, облака понемногу рассеются. Температура составит 15–17 градусов.

В пятницу ожидается небольшая передышка: без осадков. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет невысокая облачность. Температура ночью 11–15, днем небольшая облачность, воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй большую часть дня будет ясно. Ночью и утром 10–15 градусов тепла. После обеда небольшая облачность, но вероятность дождя невелика. Температура 20–21 градус. На взморье в первой половине дня будет ясно, 14–16, днем небольшой дождь, 18 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу сохранится похожая температура. Облачно, кратковременные дожди. В Воскресенье немного потеплеет, вероятность дождя невелика.