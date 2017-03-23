Погода: один день выходных будет неприятным

Во второй половине недели ожидается солнечная и сухая погода. В выходные ожидается похолодания. В субботу ожидается неприятная погода: похолодает, небо заволокут тучи, ожидаются осадки. В воскресенье будет немного теплее, выглянет солнце.

В ночь на четверг будет ниже нуля, гололед. Днем погода будет приятной: солнечно, без осадков, а температура поднимется. Во многих районах облака появятся только к вечеру. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня –2–1 градус. Днем будет солнечно, 10–12 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром около 0. Днем температура поднимется до 9–10 градусов. На взморье ночью и утром 3–4, днем 6–7 градусов тепла. Небо будет ясным.

В пятницу ночью будет теплее, ожидается облачность. Днем выглянет солнце, местами возможен небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе утром 3–4, днем небольшой дождь, до 10 градусов. В Шяуляй первая половина дня будет пасмурной, утром облака рассеются. Температура будет колебаться в пределах 0–2 градусов. Днем воздух прогреется до 8 градусов. На взморье ночью будет облачно, будет ясно, утром будет 2–3 градуса тепла. Днем солнечно, до 6–7 градусов.

В субботу погода испортится: ночью заморозки, днем местами осадки, температура сильно не поднимется. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, в Вильнюсе – 4–1, в Каунасе –2–0 градусов. Днем облачно, дождь, температура всего 4–6 градусов тепла. В Шяуляй весь день будет облачно. Ночью до –3 градусов. Утром около 0, возможны смешанные осадки. Днем 3–4 градуса, дождь. На взморье усилится ветер, температура 2–3 градуса, дождь.

В воскресенье облачность снизится. Ночью и утром немного ниже нуля. Днем будет немного теплее, чем в субботу. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет –3-0 градусов. Днем небольшая облачность, температура поднимется до 5–6 градусов. В Шяуляй ясно. Ночью и утром –3–1, днем 6 градусов тепла. На взморье ночью около 1 градуса тепла, утром –1–0 градусов. Днем будет солнечно, до 5–6 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в ночь на понедельник еще ожидаются заморозки. Днем будет солнечно, воздух прогреется 6–9 градусов. Во вторник ожидается облачная погода, без осадков. Ночью будет теплее, а температура будет как в понедельник. Во второй половине дня снова ожидаются неприятности, похолодает: сильный ветер, осадки и снижение температуры.