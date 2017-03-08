Погода обещает быть не такой плохой

ru.DELFI.lt
среда, 8 марта 2017 г. 08:10
В ближайшее время уже ожидаются не такие обильные осадки, однако небо останется хмурым.
© DELFI / Karolina Pansevič

Немного больше солнца можно ожидать в конце недели. Ночами много где сохранится небольшая отрицательная температура, днем она будет подниматься смелее.

В среду ночью много где ожидаются небольшие осадки, местами сформируется гололед. Днем будет пасмурно, в западной Литве стоит ждать небольшого снега. В Вильнюсе и Каунасе ночью температура достигнет 2 градусов, кратковременный дождь. Днем возможны прояснения, воздух прогреется до 5-6 градусов. В Шяуляй в первой половине суток похолодает до -2-0 градусов. Днем температура поднимется до 1-2 градусов. На взморье немного более сильный ветер. Ночью и утром прогнозируется небольшой снег. Днем также будут преимущественно осадки, однако облачность будет чуть меньше. Температура 1-2 градуса.

В четверг ночью небо будет звездным, столбики термометров много где опустятся ниже нуля. Днем воздух быстро нагреется, сильный юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром похолодает до -2-0 градусов. В Шяуляй в первой половине суток термометры зафиксируют -4-2 градуса. Днем возможны небольшие осадки, порядка 2-3 градусов. На взморье местами пройдет дождь, будет ветрено. Ночью и утром 1, днем 3-4 градуса.

В пятницу много где будет преобладать облачность, однако местами появится и солнце, местами возможен небольшой дождь. Юго-западный сменит слабый северный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет преобладать небольшая облачность. В то же время температура будет колебаться от 0 до 2 градусов. Днем будет облачно, воздух прогреется до 7-8 градусов. В Шяуляй ночью и утром температура упадет до -2-1 градусов. Днем без осадков, 5-7 градусов. На взморье ночью и утром будет пасмурно, 0-1 градус. Днем просветлеет, около 5 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных сохранится похожая температура. В субботу будет нескольким больше осадков, а в воскресенье в большинстве районов выглянет солнце. В воскресенье ночью местами ударит морозец.

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