Погода обещает быть более постоянной, на выходных - осадки

В последние рабочие дни недели погода порадует постоянством: ожидается небольшая облачность, ветер ослабнет, тепло. Но все же на выходных спокойствие вновь нарушат осадки. Похоже, что в ближайшее время лету будут свойственным перемены.

В четверг погода будет приятной. Днем будет достаточно солнца, лишь временами возможны небольшие осадки. Ветер - юго-западный, средней силы. В Вильнюсе и Каунасе большую часть суток будет стоять ясная погода. Утром - около 15, днем воздух прогреется до 21-22 градусов, будет преобладать небольшая облачность, временами дождь. В Шяуляй в первой половине суток будет ясно, температура - 10-16 градусов. Днем ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Термометры зафиксируют 20 градусов. На взморье утром - 13-14 градусов. Днем - небольшая облачность, небольшие осадки, а температура поднимется до 15-16 градусов.

В пятницу подует северный ветер, вероятность осадков - слабая. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет ясно, 10-16 градусов. Днем ожидается облачность, около 20 градусов. В Шяуляй будет преимущественно похожая ситуация: в первой половине суток будет ясно, позже станет пасмурно. Ночью температура поднимется до 9-11, утром до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19 градусов. На взморье местами небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром 12-15, днем - 18 градусов.

В субботу ожидается приятная, теплая погода, однако облачность возрастет. Во второй половине дня ожидаются более обильные осадки. Ветер - восточный. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, однако уже утром соберутся облака. Ночью около 12-14, утром - 17 градусов. Днем - до 22 градусов, однако пойдет дождь, ожидается гроза. В Шяуляй в первой половине суток будет преимущественно ясное небо, 13-17 градусов. Днем появятся дождевые облака, 21-22 градуса. У моря ночью дождя не ожидается, утром будет пасмурно, 15-17 градусов. Днем пройдет дождь, до 16 градусов.

В воскресенье ночью местами еще будет дождь, однако днем облачность спадет, небольшой дождь пройдет лишь местами. Ветер - западный, средней силы. В Вильнюсе и Каунасе ожидаются осадки, 11-14 градусов. Днем преимущественно облачно, временами дождь. Воздух прогреется до 20-21 градуса. В Шяуляй ночью дождь потихоньку прекратится, утром будет ясно. Температура - 10-15 градусов. Днем небольшая облачность, небольшой дождь, около 20 градусов. На взморье в первой половине дня будет ясно, 13-15 градусов. Днем солнце спрячется за облаками, воздух прогреется до 16 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале будущей недели, похоже, погода останется контрастной. В понедельник она будет преимущественно теплой, ожидается солнце. Во вторник в страну вновь вернутся осадки, поднимется ветер, будет свежее.