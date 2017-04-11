Погода: о тепле останутся лишь воспоминания

После очень теплого, хоть и ветреного понедельника в Литве установится пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров опустятся, поднимется ветер.

Во вторник дневная температура понизится, пройдет дождь. Будет дуть сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет преобладать переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Утром будет около 6 градусов тепла, днем — будет около 9.

В Шяуляй - облачно, местами пройдет дождь. Утром температура будет колебаться в пределах 4-6 градусов выше ноля. Днем из-за дождевых облаков выглянет солнце, воздух прогреется до 7-8 градусов. На взморье будет ветрено. Днем здесь будет облачно, пройдет дождь. Температура - около 6 градусов тепла.

В среду ожидается похожая погода с сильным западным, юго-западным ветером. В Вильнюсе и Каунасе в ночное время и утром небо будет безоблачное, термометр покажет 2-3 градуса выше ноля. Днем воздух прогреется до 8-9 градусов тепла, ожидается дождь.

В Шяуляй ночью будет ясно, температура около 1-2 градусов тепла. Днем станет немного теплее, пройдет кратковременный дождь, около 7 градусов тепла. На взморье в ночное время и утром безоблачно, воздух прогреется до 5 градусов тепла. Дня облачно и дождливо, усилится ветер. Температура поднимется до 6 градусов.

В четверг в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Западный ветер уже не будет таким порывистым. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром облачно, пройдет дождь. Термометры будут фиксировать 6 градусов выше ноля. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до 9 градусов.

В Шяуляй пасмурно, дождь. Ночью и утром температура будет достигать 4-5, день 7 градусов тепла. На взморье будет 5-6 градусов тепла. Дождевые облака рассеются лишь к вечеру.

В пятницу ночью во многих районах заморозки. Слабый ветер будет дуть с северо-запада. Днем будет облачно, вероятность осадков невелика. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет -2 градуса. Днем облачно, воздух прогреется до 7 градусов.

В Шяуляй ночью будет ясно, похолодает до 3 градусов. Днем облачно, воздух прогреется до 7 градусов. На взморье в ночное время будет 2 градуса тепла, утром - около нуля. Днем облачно, пройдет кратковременный дождь. В это время воздух прогреется до 5-6 градусов.

По данным Gismeteo.lt, в ночь на субботу в большинстве районов будет холодно, а днем воздух местами прогреется прогреется до 12 градусов тепла.

В воскресенье ожидаются осадки, будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночь будет теплее, однако днем воздух прогреется до 7-9, на взморье — до 6 градусов.