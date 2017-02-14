Погода: о себе напомнит весна

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 09:07
К середине недели на небе выглянет солнце, а температура поднимется, так что можно сказать, что весна уже дает о себе знать. Во второй половине недели увеличится облачность, погода будет более влажной.
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

Во вторник на небе ожидаются прояснения. Будьте осторожны, потому что может быть скользко. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Ночью во многих местах будет облачно, ожидается туман. В Вильнюсе и Каунасе в ночное время будет около -3-2 градусов. На следующий день будет светить солнце, воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.

В Шяуляй в первой половине дня будет холодно: до -2 градусов. В течение дня температура повысится до 3-6 градусов тепла. На взморье в ночное время и в первой половине дня будет около 2, днем - 4-5 градусов выше ноля.

В среду ветер утихнет, будет облачно. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня термометры будут фиксировать 5-3 градусов мороза. В течение дня температура повысится до 0-2 градусов тепла.

В Шяуляй в ночные и утренние часы похолодает до -5-4 градусов. Днем температура будет колебаться от нуля до +3 градусов. На взморье ночь будет холодной, будет -2-0 градусов. Днем будет облачно, будет около 1-3 градусов тепла.

В четверг в первой половине дня местами ожидается небольшой снег. Днем усилится юго-западный ветер, в некоторых местах облака рассеются, вероятность осадков будет низкой. В Вильнюсе ночью и утром похолодает до -5-4 градусов. Будет облачно, ожидаются осадки. Днем ожидается -2-0 градусов ниже ноля. В Каунасе в первой половине дня будет облачно, термометры будут фиксировать -2 градуса ниже ноля. Днем воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.

В Шяуляй ночью и утром будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Температура будет достигать -2-1 градусов. День выглянет солнце, будет около 1-3 градусов тепла. На взморье будет доминировать переменная облачность, будет ветрено. Ночью и утром воздух прогреется до 1, днем - до 3-4 градусов выше ноля.

В пятницу погода будет не очень приятной: во многих местах пройдет дождь, будет дуть западный ветер. В Вильнюсе весь день будет идти дождь. Ночью будет около 1, днем - ​​около 2-3 градусов тепла. В Каунасе ситуация будет очень похожей, но воздух прогреется до 3-4 градусов.

В Шяуляй также ожидаются осадки. В первой половине суток термометры будут фиксировать 1-2 градусов тепла, днем - 3 градуса выше ноля. Но взморье температура поднимется до 3-4 градусов, ожидается дождь.

По данным gismeteo.lt, в выходные дни в стране ожидается положительная температура. Будет пасмурно, во многих районах пройдет дождь.

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