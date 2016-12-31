Погода: Новый год принесет долгожданные перемены

Погода в праздничные выходные ничем не удивит: по-прежнему будет облачно, моросящий дождь, неприятный ветер. На смену этому серому осеннему пейзажу на следующей неделе придет зима.

В субботу ожидается сильная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть порывистый западный ветер. В Вильнюсе ночью –1–0 градусов. Днем воздух согреется до 1–2 градусов, такой же температура будет и в праздничный вечер. В Каунасе около 2 градусов тепла, время от времени будет идти дождь. В Шяуляй температура поднимется до 4–5 градусов, будет пасмурно. На взморье дождь. Воздух прогреется до 6 градусов.

В воскресенье без особых перемен: будет облачно, возможен небольшой дождь. В Вильнюсе 1 градус, в Каунасе 2 градуса тепла. В Шяуляй воздух прогреется до 4–5 градусов, а к вечеру станет прохладнее. На взморье осадки будут обильные, температура 5–6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, первая неделя января будет зимней. В понедельник начнет холодать, будет идти дождь. К вечеру ожидается мороз, пойдет снег, дороги будут скользкими. Со вторника ожидается мороз, часто будет идти снег.