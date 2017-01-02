Погода: настоящая зима уже на пороге

Новый год принесет долгожданную зимнюю погоду. Напоминающие осень праздничные дни издали не были похожи на зиму. Однако перемены совсем рядом.

В понедельник станет прохладнее, ожидаются смешанные осадки. К вечеру похолодает еще больше. В Вильнюсе ожидается мокрый снег, температура составит 0–1 градус тепла. В Каунасе будет немного теплее, снег с дождем. В Шяуляй ночью дождь, будет 3 градуса тепла. Утром и днем на смену дождю придет снег, будет всего 1 градус тепла. На взморье в первой половине дня будет пасмурно, 3–4 градуса тепла. Днем усилится ветер, пойдет дождь, воздух прогреется до 2–3 градусов тепла. К вечеру пойдет снег.

Во вторник и ночью и днем будет ниже нуля. Днем будет ясно, вечером местами пойдет снег. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, до –3 градусов ниже нуля. Днем солнце, температура –2–1 градуса мороза. В Шяуляй ночью облачно, утром будет ясно, температура –4–3 градуса. Днем будет солнечно, будет –2–1 градус. На взморье осадки будут обильнее, а температура переменчивая. Ночью и утром –1–0 и мокрый снег. Днем осадки будут смешанные, воздух прогреется до 1–2 градуса.

В среду обильные осадки, местами метель. Вечером сильно похолодает. В Вильнюсе и Каунасе ночью –4–2, снег. Днем возможен дождь, 1–2 градуса тепла. Вечером похолодает, снова пойдет снег. В Шяуляй снег весь день. Ночью температура снизится до –4, утром до –2 градусов. Днем облачность снизится, будет –1–0 градусов. На взморье ночью сильный снег, около нуля. Утром и днем дождь, 3–4 градуса тепла. Вечером сильный ветер, похолодает.

В четверг погода будет зимней: будет и снег и мороз. В Вильнюсе и Каунасе ночью возможен небольшой снег, утром станет ясно. Будет от –9 до –15 градусов мороза. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, –15–13 градусов. Во второй половине дня пойдет снег. Мороз немного уменьшится. На взморье снег, ветер, будет –9–8 градусов.

В пятницу ясно. В Вильнюсе ночью и утром –22–20 градусов. Днем –17–16 градусов мороза. В Каунасе также будет холодно - –20–16 градусов. В Шяуляй будет пасмурно, поэтому мороз будет не таким сильным. Ночью и утром –17–15, днем –13 градусов. На взморье ясно, –11–9 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается сильный южный ветер, который принесет осадки, температура немного повысится.