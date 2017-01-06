Погода: настоящая стужа еще впереди

В конце недели установятся настоящие холода. Больше всего это коснется восточных районов, в ночь на субботу ожидается –25 градусов. В выходные ощутим перемены: температура немного повысится, но волна холодного воздуха не уйдет.

В ночь на пятницу переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер ослабеет. В Вильнюсе в первой половине дня –22–20 градусов. Днем будет солнечно, –19–17 градусов. В Каунасе весь день будет ясно, без осадков. Ночью и утром – 18–16, днем –15–14 градусов ниже нуля. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью и утром –18–17, днем –16–14 градусов. На взморье небольшой снег, будет –10 градусов тепла. Утром станет ясно, днем будет солнечно, –13–11 градусов.

В субботу на востоке страны станет еще холоднее, температура выше –20 градусов не поднимется. На западе страны будет пасмурно, снег. Постепенно осадки распространятся и по остальной части территории. Усилится юго-западный ветер. В Вильнюсе будет ясно. Ночью и утром –25–23, днем –22–21 градус. В Каунасе ясно, к вечеру ожидается снег, температура –19–16 градусов. В Шяуляй ночью и утром –21–18, днем –16–13 градусов. Вечером ожидаются осадки. На взморье пасмурно, сильные осадки, будет –12–10 ночью, а днем всего –4–2 градуса.

В воскресенье во многих районах будет облачно, снег. В Вильнюсе в первой половине дня ожидаются прояснения, –22–20 градусов. Днем будет пасмурно, небольшой снег. Понемногу мороз пойдет на убыль: днем будет –14, после обеда –9 градусов. В Каунасе ночью ясно, –16 градусов. Днем будет облачно, –12–8 градусов. В Шяуляй облачно, небольшой снег, ночью и утром –10–8, днем –7–5 градусов. На взморье всего –2–0 градусов. Весь день будет пасмурно, снег.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник на взморье будет выше нуля и смешанные осадки. В другой части страны переменная облачность, мороз немного отступит. Со вторника ожидается порывистый ветер. Будет облачно, время от времени ожидаются осадки, будет по-прежнему холодно. Потепление ожидается лишь к концу недели, в конце недели прогнозируют обильные осадки.