Погода: намечается тропическая жара

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ru.DELFI.lt
среда, 9 августа 2017 г. 08:39
В середине недели в Литве будет жарко и спокойно. Пока. В четверг и пятницу станет еще жарче, но зной будут сопровождать ливневые дожди с грозами.
© DELFI (D.Lauručio nuotr.)

В среду днем будет жарко, к вечеру увеличится облачность. В Вильнюсе и Каунасе большую часть дня будет ясная погода. Ночью 12–14, дне до 25 градусов, солнце. В Шяуляй ночью 11–13, днем 24–25 градусов тепла. На взморье небольшая облачность. Ночью 14–16, днем 24 градуса тепла.

В четверг местами температура поднимется выше 30 градусов, однако увеличится облачность. Во второй половине дня, ближе к вечеру, местами пройдут дожди с грозами. В Вильнюсе и Каунасе ночью 18–20, без осадков. Днем небольшая облачность, температура 27 градусов. После обеда дождь и гроза. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью около 18, днем 23 градуса тепла. Во второй половине дня осадки. На взморье в первой половине дня небольшая облачность, температура 17–19 градусов. Днем облачность увеличится, будет 22 градуса.

В пятницу будет жарко, снова ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью гроза, дождь. Будет 18–20 градусов тепла. Днем будет солнечно, однако время от времени будут появляться облака, возможен небольшой дождь. Температура поднимется до 27–28 градусов. В Шяуляй облачно с прояснениями, возможна гроза, дождь. Ночью 17–19, днем 25 градусов тепла. На взморье ночью будет ясно, 15–17 градусов тепла. Днем будет облачно, гроза, небольшой дождь. Температура 24 градуса.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу в восточных районах по-прежнему будет 30 градусов, к вечеру похолодает. Во многих районах ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. В воскресенье уже такой жары не ожидается, увеличится облачность.

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