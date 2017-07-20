Погода: наконец пришло лето

Во второй половине недели установится более приятная погода. В четверг будет и теплее, и солнечнее, а в пятницу появится больше облаков.

В пятницу во многих районах пройдут дожди, местами с грозами, температура немного снизится. Однако в выходные снова станет теплее, дождя синоптики не обещают.

В четверг будет спокойно, тепло и солнечно. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью и утром 11–14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет 10–13 градусов. Днем небольшая облачность, температура 20 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром 12–15, днем 21 градус тепла.

В пятницу ожидается небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, однако утром станет облачно. Будет 11–15 градусов тепла. Днем 18–19 градусов, время от времени будет идти дождь, увеличится облачность. В Шяуляй облака придут только к вечеру, до этого небо будет ясным. В первой половине дня будет 11–14, днем около 21 градуса тепла. На взморье ночь будет ясной, утром появятся облака, пройдет небольшой дождь. Температура составит 14–16 градусов. Днем будет пасмурно, около 20 градусов.

В субботу станет теплее. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью и утром 14–16, днем 23–24 градуса тепла. В Шяуляй ночью будет пасмурно, утром немного прояснится. Ожидается 14–15 градусов. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 22 градусов. На взморье ночью и утром будет облачно, 15–17 градусов. Днем солнечно, до 21 градуса.

В воскресенье также ожидается теплая погода, без дождя. В Вильнюсе и Каунасе первая половина дня будет ясной. Температура 14–17 градусов. Днем увеличится облачность, будет до 24 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью и утром 10–14, дне 22–23 градуса тепла. На взморье небольшая облачность, без дождя. В первой половине дня 13–15, днем 22 градуса тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ожидается облачная и дождливая погода.